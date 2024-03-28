نشرة الفن: العوضي يرد على تشبيهه بفريد شوقي.. ياسر جلال يكشف عن صعوبات مسلسل جودر

أعرب الفنان أحمد العوضي عن سعادته بعد إشادة الناقد طارق الشناوي بدوره وأدائه فى مسلسل حق عرب الذى يشارك به فى الماراثون الرمضاني الحالي.

كشف الفنان ياسر جلال عن الصعوبات التي واجهته خلال التحضير لمسلسل "جودر" الذي بدأ عرضه مساء أمس.

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل جودر العديد من الأحداث بين شهريار وشهرزاد الذى قرر عدم قتلها على يد مسرور السياف.

شهدت الحلقة السابعة عشرة من مسلسل إمبراطورية ميم العديد من الأحداث الطريفة بين مختار أبو المجد وأولاده.

أحيا الكاتب الصحفي محمود موسي ذكري رحيل الفنان أحمد زكي ، الذى رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم عام 2005 .