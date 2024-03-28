نشرة الفن: العوضي يرد على تشبيهه بفريد شوقي.. ياسر جلال يكشف عن صعوبات مسلسل جودر

شبه فريد شوقي.. العوضي: أفتخر إنهم شايفين فيا حاجة من النجوم الكبار
أعرب الفنان أحمد العوضي عن سعادته بعد إشادة الناقد طارق الشناوي بدوره وأدائه فى مسلسل حق عرب الذى يشارك به فى الماراثون الرمضاني الحالي.
استغرق وقتا طويلا.. ياسر جلال يكشف صعوبات مسلسل جودر
كشف الفنان ياسر جلال عن الصعوبات التي واجهته خلال التحضير لمسلسل "جودر" الذي بدأ عرضه مساء أمس.
مسلسل جودر الحلقة 2 .. قرار جريء من شهريار
شهدت الحلقة الثانية من مسلسل جودر العديد من الأحداث بين شهريار وشهرزاد الذى قرر عدم قتلها على يد مسرور السياف.
مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 17 .. ظهور عشيقة جديدة لخالد النبوي
شهدت الحلقة السابعة عشرة من مسلسل إمبراطورية ميم العديد من الأحداث الطريفة بين مختار أبو المجد وأولاده.
بعد 19 عامًا على وفاته.. محمود موسي يكشف الأفلام المحببة لـ أحمد زكي
أحيا الكاتب الصحفي محمود موسي ذكري رحيل الفنان أحمد زكي ، الذى رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم عام 2005 .