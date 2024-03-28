أونروا: قوافلنا الغذائية منعوها من الوصول إلى شمال غزة والمجاعة وشيكة

أكدت وكالة أونروا، أن قوافل الوكالة الغذائية يتم منعها من الوصول إلى شمال قطاع غزة حيث المجاعة وشيكة ، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقالت وكالة أونروا:" الوقت يمضي بسرعة نحو المجاعة في قطاع غزة والوقت ينفد ويجب رفع القيود الآن".

وفي سياق متصل، قالت الخارجية الفلسطينية:" يجب على مجلس الأمن اتخاذ ما يلزم لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة بما يؤدي لضمان حماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق القطاع ".

وتابعت الخارجية الفلسطينية:" نتنياهو يواصل فرض أجندته وطريقته في حرب الإبادة المتواصلة على سكان غزة مستغلا عجز المجتمع الدولي عن تنفيذ قراراته وضمان تنفيذ إرادته".