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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نشرة الفن.. أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل كوبرا قبل عرضها وتفاصيل حفل ياسين التهامي في الأوبرا

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة أبرزها أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل كوبرا قبل عرضها وتفاصيل حفل ياسين التهامي في الأوبرا. 

 

 

كوبرا الحلقة 3.. محمد إمام يهرب من الشرطة في منزل أشباح

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل كوبرا، اختباء محمد إمام في منزل أشباح بعدما طلب المساعدة من زميله في السجن للابتعاد عن طريق الشرطة وعصابة شيخون. 

 

فراولة الحلقة 3 .. فراولة الموظفة المثالية فى شركة مستر يانج

عرضت اليوم الحلقة الثالثة من مسلسل “فراولة ” بطولة الفنانة نيللى كريم وفيما يلى نستعرض أبرز الأحداث.

بدأت “فراولة ”نيللي كريم بالعمل كمندوبة مبيعات للمستثمر الصيني مستر يانج، الذي يهتم بشراء منازل.

 

ياسين التهامي يقدم أمسية رمضانية فريدة على المسرح المكشوف بالأوبرا

أمسية فريدة ومتنوعة جاءت ضمن انشطة وزارة الثقافة خلال الشهر المعظم، حيث أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء رايد حفلين على التوازى استمتع خلالهما الجمهور بلونين مختلفين من الابداع الجاد .

 

مسلسل رحيل الحلقة 3 .. مقتل أحمد بدير والقبض على والد ياسمين صبري

عرضت قناة أبوظبي الفضائية، الحلقة الثالثة من مسلسل رحيل لـ الفنانة ياسمين صبري، ضمن السباق الدرامي الرمضاني الجاري. 

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