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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

يوم الجائزة.. موعد عيد الفطر 2024 في مصر والدول العربية

صدى البلد

يُعد عيد الفطر المبارك 2024 (يوم الجائزة) من أهم الأعياد الدينية للمسلمين في مصر والدول العربية وباقي دول العالم، ويُمثل نهاية شهر رمضان الفضيل، شهر الصيام والعبادة، ويترقب المسلمون في جميع أنحاء العالم حلول عيد الفطر بشغف، ليتشاركوا فرحة العيد مع عائلاتهم وأصدقائهم.

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قبل عيد الفطر.. موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد عيد الفطر المبارك 2024، موضحا أنه وفقا للحسابات الفلكية سيحل أول أيام العيد يوم 10 أبريل المقبل 2024، وهو غرة أول شهر شوال 1445 هجريًا، وأن شهر رمضان هذا العام سيكون 30 يومًا، وأنه سينتهي يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل المقبل.

وأوضح المعهد أن الرأي النهائي لموعد نهاية شهر رمضان 2024 سيكون لدار الإفتاء المصرية، وذلك بعد استطلاع رؤية هلال الشهر الكريم.

إجازة عيد الفطر في مصر: من الأربعاء 10 أبريل– إلى الجمعة 12 أبريل

بحسب صفحة العطلات الرسمية لعام 2024 في موقع رئاسة الجمهورية، فإن إجازة عيد الفطر في مصر تمتد لـ3 أيام فقط تنتهي يوم الجمعة 12 أبريل المقبل.  

يعد موعد إجازة عيد الفطر المبارك محط الأنظار في مصر، وسط ترقب ملايين المواطنين لقرار الحكومة بشأن مدة الإجازة في القطاعين العام والخاص.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في مصر


من المنتظر أن تكون صلاة عيد الفطر في الساعة 5:59 صباحًا بالتوقيت المحلي لمحافظة القاهرة، ووفقًا للمعهد.

شهر رمضان بدأ الثلاثاء في هذه الدول


بدأ شهر رمضان في عدد من الدول العربية والإسلامية يوم الثلاثاء 12 مارس، وكان الاثنين 11 مارس هو المتمم لشهر شعبان.

وأعلنت كل من سلطنة عمان وإندونيسيا وأستراليا وماليزيا وسلطنة بروناي وإيران، أن الثلاثاء 12 مارس، أول أيام شهر رمضان، والإثنين 11 مارس هو المتمم لشهر شعبان.

كما أعلنت المملكة الأردنية إن الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان. الأمر نفسه أعلنته المملكة المغربية.

وأشار مركز الفلك الدولي إلى أنه بالنسبة للدول التي تتحرى الهلال يوم الاثنين 8 أبريل 2024، فإن رؤيته في ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس لحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وبالتالي ستكمل هذه الدول عدة شهر رمضان 30 يومًا ليكون يوم الأربعاء 10 أبريل عيد الفطر.

أما بالنسبة للدول التي تتحرى الهلال يوم الثلاثاء 9 أبريل، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة باستخدام التلسكوب من شرق العالم ومن جنوب إفريقيا، وهي ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من وسط آسيا ووسط القارة الإفريقية، ورؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيًا من غرب آسيا، وشمال إفريقيا، ومعظم أوروبا ومعظم القارتين الأمريكيتين، وعليه من المتوقع أن تعلن كل هذه الدول رؤية الهلال يومها، ليكون يوم الأربعاء 10 أبريل عيد الفطر فيها أيضا.


هناك بعض الدول بدأت شهر رمضان يوم الاثنين 11 مارس 2024، وهذه الدول تتحرى هلال العيد يوم الاثنين 8 أبريل. وهناك دول أخرى بدأت شهر رمضان يوم الثلاثاء 12 مارس، منها إندونيسيا، وماليزيا، وبروناي، والهند، وبنجلادش، وباكستان، وإيران، وعُمان، والأردن، وليبيا، والمغرب، وهذه الدول تتحرى هلال العيد يوم الثلاثاء 9 أبريل الموافق 29 من شهر رمضان.

جدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية تستعد لاستطلاع هلال شهر شوال يوم الاثنين الموافق 8 أبريل لتحديد موعد انتهاء شهر رمضان مبارك، وأول أيام عيد الفطر المبارك.

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