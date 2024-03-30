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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

أغربها الشاي .. 5 وصفات طبيعية لعلاج التهابات اللثة

صدى البلد

يرغب عدد كبير من الأشخاص فى علاج التهابات اللثة بطرق طبيعية حيث أنها تخلو من المواد الصناعية وأقل فى السعر من مستحضرات العناية بالفم.

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وطبقا لما جاء فى موقع فارمسي مجموعة من العلاجات الطبيعية للتخلص من التهابات اللثة، إليك بعضاً منها:

المضمضة بالماء والملح

يعد الماء والملح من أفضل الطرق المنزلية للتخلص من التهابات اللثة لخصائصها المضادة للبكتيريا والالتهابات.

طريقة الاستخدام:

امزج نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ.
قم بالمضمضة بالمحلول لمدة 30 ثانية، مرتين يومياً.


 زيت جوز الهند

يعد زيت جوز الهند بخصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات، مما يجعله فعالاً في علاج التهابات اللثة.

طريقة الاستخدام:

ضع ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند في الفم.
قم بتدليك اللثة بلطف باستخدام زيت جوز الهند لمدة 5-10 دقائق وابصق زيت جوز الهند بعد ذلك.
 

الصبار:

يُعرف الصبار بخصائصه المضادة للالتهابات والتهيج، مما يجعله فعالاً في علاج التهابات اللثة.

طريقة الاستخدام:

ضع جل الصبار على لثتك الملتهبة واتركه لمدة 5-10 دقائق واغسل فمك بالماء بعد ذلك.

الصبار
الصبار


 زيت شجرة الشاي:

يُعرف زيت شجرة الشاي بخصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات، مما يجعله فعالاً في علاج التهابات اللثة.

طريقة الاستخدام:

أضف بضع قطرات من زيت شجرة الشاي إلى كوب من الماء.
قم بالمضمضة بالمحلول لمدة 30 ثانية، مرتين يومياً.


أكياس الشاي:

يعد الشاي بخصائصه المضادة للالتهابات، مما يجعله فعالاً في علاج التهابات اللثة.

طريقة الاستخدام:

انقع كيس شاي في الماء الدافئ لمدة 5 دقائق واتركه ليبرد وضع كيس الشاي على لثتك الملتهبة لمدة 5-10 دقائق أو مضمض بفنجان شاي صغير.

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