وأنت في مصر.. طريقة الحصول على تأشيرة عمرة عبر تطبيق نُسك

تسعي المملكة العربية السعودية إلى تقديم كافة التسهيلات المعتمرين وزوار بيت الله من خلال منصات من شأنه أن تيسر الإجراءات على المعتمرين من بينها منصة إيزي عمرة أو تطبيق نسك.

ما هي منصة نسك

وتعد منصة نسك من أهم الوسائل التي عملت المملكة السعودية من خلالها على تسهيل عملية القدوم إلى بيت الله الحرام، إيمانًا منها أنها صاحبة دور هام يجب العمل على مراعاته بأفضل شكل ألا وهو الحج لكل راغبٍ.

الاستعلام عن تأشيرة العمرة

يعد الاستعلام عن تأشيرة العمرة من الأمور التي يهتم بها العديد من المسلمين المتوجهين للمملكة والذين يذهبون لأداء الحج والعمرة، لذلك وفرت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية خطوات بسيطة للاستعلام.

كيفية الحصول على تأشيرة عمرة من مصر

- تبدء أولي الخطوات من خلال الدخول على منصة «نُسك» الإلكترونية.

- فى هذه الخطوة يتم اختيار التقديم على التأشيرة.

- اضغط على «اختر الدولة».

- فى هذه الخطوة حدد جنسيتك من خلال قائمة الدول التي ستظهر لك أو ابحث عنها.

- ستجد سؤلًا يقولك لك: «هل أنت مقيم دائم في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو تحمل تأشيرة الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو شنجن؟».

- أجب بـ«نعم» أو «لا» حسب إقامتك.

- قم باختيار «التقديم على التأشيرة الإلكترونية»، «والحصول على التأشيرة من خلال الباقة».

- فى هذه الخطوة استمر في الخطوات حتى ظهور تسجيل بياناتك كاملة.

- ثم يليها اضغط على الموافقة، لتصل إليك التأشيرة عبر البريد الالكتروني.

- يمكن إصدار تأشيرة العمرة خلال أقل من 24 ساعة، وتتراوح مدتها ما بين 30 إلى 90 يومًا، مع عدم وجود اشتراطات صحية، أو وجود محرم للسيدات أكبر من 45 عام، وتتيح إمكانية اختيار خدمات السكن والإقامة والتنقل، بجانب عدة معلومات إثرائية وخرائط تفاعلية بعدة لغات، بخطوات بسيطة، وتتيح هذه التأشيرة أيضًا زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة.

فترة صلاحية تأشيرة العمرة



تبلغ فترة صلاحية تأشيرة العمرة 30 يومًا من تاريخ إصدارها، وتسمح للمعتمر بالبقاء في المملكة العربية السعودية طوال هذه المدة.

تعد منصة نسك أول منصة رسمية تتيح للراغب في إجراء عمرة فرصة التخطيط والحجز لكافة تفاصيل رحلة العمرة، كما تتيح للمسافرين من كافة أنحاء العالم تنظيم وتخطيط جميع تفاصيل زيارتهم بسهولة، بدء من التقدم بطلب الحصول على تأشيرة إلكترونية إلى حجز الفنادق والرحلات الجوية.

ووفق منصة نُسك، فإن يمكن تحويل العملات وإجراء المعاملات المالية بسهولة في السعودية، إذ تعد العملة الرسمية للسعودية هي الريال السعودي.

ميزات تأشيرة العمرة الإلكترونية

- إمكانية اختيار خدمات السكن والإقامة والتنقل.

- عدة معلومات إثرائية وخرائط تفاعلية بعدة لغات.

- زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة.