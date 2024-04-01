تعرف على إنجازات مشروعات صندوق تحيا مصر بأسوان.. صور

من أبرز المشروعات التي تحققت بعد ثورة 30 يونيو وشهدت معدلات إنجاز رائعة وسريعة على أرض محافظة أسوان هى مشروعات صندوق تحيا مصر.

وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإسراع فى تنفيذ المشروعات التى ستساهم فى تحقيق العوائد والمكتسبات الملموسة للمواطنين تم الإنتهاء من 14 مشروعا تابعا لصندوق تحيا مصر بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى مختلف القطاعات الخدمية والبنية التحتية بتكلفة إجمالية 688.5 مليون جنيه منها 320 مليون جنيه دعماً من صندوق تحيا مصر و323.9 مليون جنيه دعماً من وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى، وأيضاً 44.6 مليون من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

مشروعات

مشروعات صندوق تحيا مصر بأسوان

ومن أبرز المشروعات التى ساهم الصندوق فى حلها ، وكانت من المشروعات المتعثرة هو مشروع حى اللوتس ( الإسكان المميز ) بمنطقة حى العقاد والذى ظل 14 عام متعثراً، فضلاً عن مشروعات أخرى فى قطاع الإسكان كانت متعثرة منذ عام 2008 فتم وضع الحلول السريعة لها فى جبل الزلط بكوم أمبو والطويسة بدرأو وأبو خليفة بإدفو بالتعاون مع صندوق تحيا مصر .