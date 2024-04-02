أخبار التكنولوجيا|سامسونج تتفوق على أبل عالميًا في مبيعات الهواتف.. وتحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



تعتزم شركة موتورولا إطلاق هاتف جديد من الفئة الرائدة حيث يتميز الهاتف بعدد من المواصفات الممتازة أبرزها معالج قوي من شركة كوالكوم مع شاشة وكاميرا فائقة الدقة.

قدم تطبيق Telegram تليجرام، مجموعة من الميزات الموجهة للأعمال والمصممة لتبسيط الاتصالات وتحسين مشاركة العملاء,

حذر عدد من خبراء الأمن السيبراني جميع مستخدمي واتساب حول العالم من عمليات الاحتيال عبر تطبيق الدردشة WhatsApp واتساب، والتي يستخدمها المحتالون لخداع المستخدمين لتحويل الأموال أو الحصول على معلومات شخصية ومالية.

قررت شركة مايكروسوفت بيع تطبيقها للفيديو "Teams" بشكل منفصل عن برنامج Office الخاص بها على مستوى العالم.

قال الملياردير إيلون ماسك إن هناك احتمال ضئيل أن يكون الذكاء الاصطناعي مدمرًا للبشرية ، وربما تتراوح نسبة هذا الاحتمال من 10 إلى 20 %، ولكن السيناريو الإيجابي المحتمل يفوق السيناريو السلبي.

تمكنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية من التغلب على شركة أبل الأمريكية في مبيعات الهواتف الذكية العالمية لتستعيد بذلك الصدارة، حيث يرجع الفضل في ذلك، إلى تبني سامسونج للذكاء الاصطناعي في أجهزتها الأحدث.