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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا|سامسونج تتفوق على أبل عالميًا في مبيعات الهواتف.. وتحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

موتورولا تتألق بفلاجشيب جديد Edge 50 Ultra ينافس الكبار.. فيديو 

 

تعتزم شركة موتورولا إطلاق هاتف جديد من الفئة الرائدة حيث يتميز الهاتف بعدد من المواصفات الممتازة أبرزها معالج قوي من شركة كوالكوم مع شاشة وكاميرا فائقة الدقة.

 

تليجرام Telegram يطلق ميزات جبارة لمشتركي بريميوم

 

قدم تطبيق Telegram تليجرام، مجموعة من الميزات الموجهة للأعمال والمصممة لتبسيط الاتصالات وتحسين مشاركة العملاء,

 

بياناتك وأموالك في خطر.. تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب

 

حذر عدد من خبراء الأمن السيبراني جميع مستخدمي واتساب حول العالم من عمليات الاحتيال عبر تطبيق الدردشة WhatsApp واتساب، والتي يستخدمها المحتالون لخداع المستخدمين لتحويل الأموال أو الحصول على معلومات شخصية ومالية.  

 

لتجنب الغرامة.. مايكروسوفت تتخذ قرارًا صعبًا بشأن تطبيق Teams

 

قررت شركة مايكروسوفت بيع تطبيقها للفيديو "Teams" بشكل منفصل عن برنامج Office الخاص بها على مستوى العالم.

 

إيلون ماسك: نسبة تدمير الذكاء الاصطناعي للبشرية من 10 لـ 20 % 

 

قال الملياردير إيلون ماسك إن هناك احتمال ضئيل أن يكون الذكاء الاصطناعي مدمرًا للبشرية ، وربما تتراوح نسبة هذا الاحتمال من 10 إلى 20 %، ولكن السيناريو الإيجابي المحتمل يفوق السيناريو السلبي.

 

بفضل الذكاء الاصطناعي.. سامسونج تتفوق على أبل عالميًا في مبيعات الهواتف 

 

تمكنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية من التغلب على شركة أبل الأمريكية في مبيعات الهواتف الذكية العالمية لتستعيد بذلك الصدارة، حيث يرجع الفضل في ذلك، إلى تبني سامسونج للذكاء الاصطناعي في أجهزتها الأحدث.

 

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