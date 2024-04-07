في اليوم العالمي للصحة.. مشروبات خارقه تساعد على التخسيس

يحتفي العالم اليوم الموافق 7 إبريل باليوم العالمي للصحة، ومن أهم عناصر الحفاظ على الصحة الحرص على تناول الغذاء السليم، وعلى الرغم من أنه ليس سرًا أن الطعام يمكن أن يؤثر على الرقم الموجود على الميزان، إلا أن ما تشربه يلعب دورًا أيضًا.

كما أن بعض المشروبات يمكن أن تساعدك على التحرك نحو أهدافك في إنقاص الوزن، واكن البعض الآخر قد يكون له تأثير معاكس من خلال زيادة السعرات الحرارية التي تتناولها وإضافة سعرات حرارية إضافية إلى نظامك الغذائي.

وإليك أفضل مشروبات لفقدان الوزن

شاي أخضر

يمكن أن يساعد استبدال الصودا أو العصير بالشاي الأخضر في خفض السعرات الحرارية وقد يساهم في إنقاص الوزن، بالإضافة إلى ذلك، تشير إلى أنه يتم احتسابه أيضًا ضمن استهلاكك اليومي من الماء ويمكن أن يساعدك على البقاء رطبًا.

بعض المركبات الموجودة في الشاي الأخضر قد تدعم فقدان الوزن أيضًا.

ويؤدى تناول جرعة عالية من مستخلص الشاي الأخضر لمدة 12 أسبوعًا إلى فقدان كبير في الوزن وانخفاض محيط الخصر مقارنةً بالعلاج الوهمي.

ويشير الباحثون إلى أن هذا قد يكون بسبب قدرته على تقليل إفراز هرمون الجريلين، هرمون الجوع

القهوة

القهوة غير المحلاة هي مشروب منخفض السعرات الحرارية، ويمكن الاستمتاع به دون إضافة سكر أو سعرات حرارية إضافية إلى نظامك الغذائي اليومي.

تعتبر القهوة السوداء أيضًا مصدرًا جيدًا للكافيين، والذي قد يدعم فقدان الوزن بشكل أكبر من خلال دوره في توليد الحرارة، وهي الطاقة المستخدمة في هضم الطعام، وقد يساعد أيضًا عن طريق تقليل تناول السعرات الحرارية وزيادة أكسدة الدهون (أو حرق الدهون).