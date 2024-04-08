تقرير.. قصة كفاح سيدة أسوانية.. تصنع الكعك والبسكوت منذ 15 عاما

قصص كفاح دائماً تجسدها المرأة الأسوانية بحروف من نور، لتظل خالدة أبد الدهر، وتمثل نماذج مشرفة نفتخر ونعتز بها.

وفي هذا الصدد نستعرض عبر عدسة " صدى البلد " قصة كفاح سيدة أسوانية وهى " أم دهب "، والتى تروى قصتها، التى تدور حول قيامها بتنفيذ مشروع منزلى يرتكز على تصنيع الكعك والبسكويت وغيرها من مخبوزات عيد الفطر المبارك.

قصص كفاح

وأشارت " أم دهب " بأنها تعلمت صناعة الكعك والبسكويت ومخبوزات العيد من والدتها، وكانت مع كل عيد تصنع هذه المخبوزات، ومع إعجاب كل أهلها وجيرانها بمذاق كل ما تقوم بصناعته ، قررت تأسيس مشروع صغير في منزلها لبيع "مخبوزات العيد"، وتستمر مدته حتى الآن 15 سنة.

وأوضحت بأنها مع كل عام تبدأ فى تجهيز وصناعة الكعك والبسكويت والأصناف المتعددة من المخبوزات بدءاً من منتصف شهر رمضان حتى تستطيع تجهيز جميع الكميات المطلوبة منها، ويساعدها في تجهيز الطلبيات أفراد من أسرتها، وهي سيدة أخرى توفر لها أجر يومي مقابل العمل معها.

وأضافت بأنها في بداية مشروعها منذ 15 سنة بدأت تسوق للأصناف المتنوعة من المخبوزات من خلال إهداءها للجيران وأهلهم والأصدقاء وأهلهم حتى يستطيعوا تذوقها، وعند اعجابهم بها يطلبون منها كميات وبالفعل نجحت في صنع ذبائن لها.

وأنها تعتمد في صناعة المخبوزات على خامات جيدة وأسعار مميزة لأنها تشتريها بكميات، بالنسبة لمصنعيتها تكون قليلة حتى تستطيع البيع بأسعار جيدة وفي متناول الأيد لكل أسرة.

وبالنسبة لأصناف مخبوزات العيد التي تصنعها تشمل: الكعك، البسكويت، البيتي فور، الكاكاوية، الجوزية، الغريبة، السابليه، وغيرها، وأنها لابد مع كل عام من التجديد وتصنيع أنواع جديدة خاصة بها حتى تستطيع لفت انتباه الزبائن للشراء.

وقالت " أم دهب"بأنها خصصت ركن فى صالة منزلها لتنفيذ مشروعها الصغير ، وتضع أمامها منضدة خشبية متوسطة الحجم عليها وعاء معدني، وعدد من العلب الصغيرة وكوب ومضرب وكمية من الدقيق، وبعد تحديد المقادير المخصصة لتصنيع الكعك، تبدأ في وضعها في الوعاء المعدني وعجنها حتى يصبح العجين متماسك بشكل قوى.

وبعد وصول عجين الكعك للقوام المناسب، تبدأ في أخذ كمية منه وجعلها قطعة دائرية ثم تقوم بفردها على صينية مسطحة يدوى وتقطيعها باستخدام قوالب دائرية، وكذا القطع الصغيرة التي تشكلها بشكل يدوى بالمناقيش المعدنية وتضعها واحدة تلو الأخرى حتى تملأ صواني المخبوزات.

سيدة اسوانية

وبعد الانتهاء من العجين وتشكيله، يتم وضعه في الفرن الموجود داخل شرفة المنزل لمدة تتراوح حوالي 10 دقائق حتى يصل إلى درجة النضج، ثم يترك حتى يهدأ، وبعدها تزينه ويصبح جاهز للبيع.

وفيما يتعلق بأسعار المخبوزات قالت يتراوح سعر كيلو الكعك والبسكويت 125 جنيه ، والبيتي فور 160 جنيه ، والكاكاوية 180 جنيه ، والسابليه 190 جنيه، والجوزية 195 جنيه.