أخبار السيارات | أسعار نيسان الجديدة بالسوق المصري.. تجنب هذه المخالفات أثناء السفر

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

خلال الفترة الماضية تواجد العديد من طرازات السيارات موديل 2024 بالسوق المصري للسيارات ، وذلك بعدما تراجعت قيمة الاوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارة ، بالإضافة الي ان السيارات الجديدة يتواجد بها العديد من المميزات والتكنولوجيات الحديثة المتطورة .

رصد مصورون التجسس سيارة فورد موستنج S650 موديل 2025 وهي تقوم باختبارات القيادة ، وتنتمي موستنج S650 لفئة السيارات الكوبيه الرياضية ، وتظهر بتصميم أنيق ومميز .

أعلنت شركة بي إم دبليو عن طرازها الجديد بي إم دبليو m5 موديل 2024 ، تنتمي m5 لفئة السيارات السيدان الرياضية، وتظهر بتصميم عصري وأنيق.

خلال الفترة الماضية قامت الإدارة العامة للمرور بوضع العديد من الضوابط من أجل رصد سائقي السيارات المخالفين، وذلك من أجل اللازم جميع سائقي السيارات بالإرشادات العامة للمرور، وذلك من أجل الابتعاد عن المخالفات التي يمكن أن تؤدي إلي وقوع حوادث علي الطرق.

سوق السيارات المصري يتوافر به عدد كبير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتوافره تلك الإصدارات بعد تراجع قيمة الأوفر برايس ، وذلك ما جعل هناك اقبال كثيف علي شراء السيارات الجديدة ، وذلك بسبب تخف المواطنين من زيادة قيمة الاوفر برايس من جديد .