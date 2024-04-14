بمساعدة السلطات المصرية.. سفر أول أفواج الناشرين المصريين للمشاركة بمعرض أربيل الدولي

تواصل رئيس مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين، مع الجهات المعنية بالدولة وجرى تسهيل سفر أول أفواج الناشرين المصريين مساء أمس الموافق 13 أبريل، إلى معرض أربيل الدولي للكتاب، وقامت لجنتا المعارض والعلاقات العامة بمتابعة إجراءات سفر الناشرين من مطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك إلحاقا للبيان السابق المؤرخ في 12 أبريل، بشأن موضوع استصدار تأشيرات السفر من السفارة العراقية بالقاهرة.

معرض أربيل الدولي

ويتوجه مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين، وبهذه المناسبة، بكل الشكر والتقدير للسلطات المصرية التي تفهمت الموقف وتدخلت وسهلت سفر الناشرين المصريين لتمكينهم من تمثيل مصر بشكل لائق.

وعلى صعيد متصل، يتابع مجلس الإدارة الأحداث الجارية وما تردد حول إغلاق المجال الجوي العراقي، ويواصل مجلس الإدارة متابعة الموقف وسيوافيكم بأهم المستجدات أولا بأول.

وينطلق معرض أربيل الدولي يوم الأربعاء 17 أبريل الجاري ويستمر لغاية 27 من نفس الشهر.