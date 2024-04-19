أخبار السيارات | عربة أوتوماتيك "هاي لاين" بأرخص سعر.. تخفيض 350 ألف جنيه على هذه السيارة

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تقدم السيارة فيات تيبو موديل 2024 بسعر رسمي يبدأ من 1,050,000 جنيه، بعد أن شهدت تلك النسخة تخفيضات رسمية تراوحت بين 300 ألف و325 ألف جنيه، وتعد سيارة فيات تيبو واحدة من ابرز السيارات في السوق المصري، والتي شهدت تخفيضات سعرية وفقًا لأحدث قائمة.

تقدم شركة شيفروليه عدد من اصداراتها داخل السوق المصري، مثل النسخة الرياضية "كابتيفا" والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV، بالاضافة إلى النسخة اوبترا عن فئة السيدان، إلى جانب النسخة صاحبة هذا الموضوع N300 موديل 2024 والتي تنتمي إلى اصدارات الـ 7 راكب العائلية.

شهدت سيارة بيجو 2008 موديل 2024 "الشكل الجديد"، تخفيضات سعرية وفقًا لأخر قائمة بقيمة تصل إلى 350 ألف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المطروحة محليًا من تلك النسخة الرياضية والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV، وتعد سيارة بيجو 2008 من احدث الاصدارات التي تقدم بإطلالة FACELIFT الجديدة.

ظهرت سيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 للبيع على الانترنت بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 7000 كيلومتر، مع احتفاظها بحالة الفبريكا من الداخل والخارج، إلى جانب انتمائها للفئة عالية التجهيزات "هاي لاين" ورخصة مرورية سارية.

تقدم شركة مرسيدس عملاقة تصنيع السيارات الألمانية، عدد كبير من الطرازات ومنها النسخة CLA 200، والتي ظهرت للبيع على الانترنت عبر إحدى المنصات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، وبحالة الزيرو ضمن موديلات 2024.

ظهرت سيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 للبيع على الانترنت، عبر احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات، حيث تباع تلك النسخة بحالة الـ"زيرو"، وضمن اصدارات الفئة HIGHLINE عالية التجهيزات.

كشفت تقارير مجلس معلومات سوق السيارات المصري "الأميك"، عن بيعات السيارات الرياضية في مصر فئة الـ"كروس اوفر"، خلال شهر يناير وفبراير الماضي، والتي وصلت إجماليتها إلى 728 سيارة.