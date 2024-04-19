أخبار السيارات | عربة أوتوماتيك "هاي لاين" بأرخص سعر.. تخفيض 350 ألف جنيه على هذه السيارة

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:
أسعار فيات تيبو 2024 الرسمية .. بعد التخفيضات
تقدم السيارة فيات تيبو موديل 2024 بسعر رسمي يبدأ من 1,050,000 جنيه، بعد أن شهدت تلك النسخة تخفيضات رسمية تراوحت بين 300 ألف و325 ألف جنيه، وتعد سيارة فيات تيبو واحدة من ابرز السيارات في السوق المصري، والتي شهدت تخفيضات سعرية وفقًا لأحدث قائمة.
أرخص سيارة عائلية تقدمها شيفروليه وهذا سعرها الرسمي
تقدم شركة شيفروليه عدد من اصداراتها داخل السوق المصري، مثل النسخة الرياضية "كابتيفا" والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV، بالاضافة إلى النسخة اوبترا عن فئة السيدان، إلى جانب النسخة صاحبة هذا الموضوع N300 موديل 2024 والتي تنتمي إلى اصدارات الـ 7 راكب العائلية.
تخفيض 350 ألف جنيه على هذه السيارة .. فما هي ؟
شهدت سيارة بيجو 2008 موديل 2024 "الشكل الجديد"، تخفيضات سعرية وفقًا لأخر قائمة بقيمة تصل إلى 350 ألف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المطروحة محليًا من تلك النسخة الرياضية والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV، وتعد سيارة بيجو 2008 من احدث الاصدارات التي تقدم بإطلالة FACELIFT الجديدة.
سيارة أوتوماتيك "هاي لاين" 2023 بأرخص سعر .. وفر 110 ألف
ظهرت سيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 للبيع على الانترنت بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 7000 كيلومتر، مع احتفاظها بحالة الفبريكا من الداخل والخارج، إلى جانب انتمائها للفئة عالية التجهيزات "هاي لاين" ورخصة مرورية سارية.
مرسيدس CLA 200 للبيع بحالة الزيرو .. اعرف بكام
تقدم شركة مرسيدس عملاقة تصنيع السيارات الألمانية، عدد كبير من الطرازات ومنها النسخة CLA 200، والتي ظهرت للبيع على الانترنت عبر إحدى المنصات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، وبحالة الزيرو ضمن موديلات 2024.
وفر 40 ألف جنيه .. شيري تيجو 7 2024 "أعلى فئة" بانوراما
ظهرت سيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 للبيع على الانترنت، عبر احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات، حيث تباع تلك النسخة بحالة الـ"زيرو"، وضمن اصدارات الفئة HIGHLINE عالية التجهيزات.
5 سيارات "كروس اوفر" الأكثر مبيعا في مصر .. بالأسعار
كشفت تقارير مجلس معلومات سوق السيارات المصري "الأميك"، عن بيعات السيارات الرياضية في مصر فئة الـ"كروس اوفر"، خلال شهر يناير وفبراير الماضي، والتي وصلت إجماليتها إلى 728 سيارة.