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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بالأحمر الجريء.. أمينة خليل تثير الجدل بظهورها | شاهد

أمينة خليل
أمينة خليل

شاركت الفنانة أمينة خليل، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة أنيقة ولافتة تكشف جمالها. 

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وتألقت أمينة خليل، مرتدية بنطال كلاسيك باللون الأحمر مع بلوزة جذابة بفتحة من الظهر باللون الأحمر أيضا ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية عتمدت أمينة خليل، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار االلون لأحمر للشفاه . 

كما اختارت أمينة خليل، تسريحة الكعكة لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت. 

وإليكم صور أمينة خليل

امينة امينة خليل صور امينة خليل اطلالات امينة خليل أخبار أمينة خليل

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