ميزات تشبه الهاتف الذكي.. حاسوب Lenovo Yoga Slim 7 بإمكانيات عصرية

إذا كنت تبحثين عن حاسوب بإمكانيات عصرية يمكنك التفكير حاسوب لينوفو Lenovo Yoga Slim 7 للعام 2024، وهو أول حاسوب مميزة بمعالج Snapdragon X Elite.

وفقا لموقع gadgets360 ينطلق حاسوب Lenovo Yoga Slim 7 للعام 2024 بتصميم عصري فائق النحافة وبحجم شاشة 14.5 بوصة، وبتصميم خارجي أنيق.

وتؤكد شركة كوالكوم أن Lenovo Yoga Slim 7 يأتي بميزة إستهلاك أقل للطاقة، بفضل معالج Snapdragon X Elite، وبنفس مستوى الجيل 13 من معالجات إنتل والتي تعمل على القيام بخفض استهلاك الطاقة بنسبة 68%.

يدعم حاسب Lenovo Yoga Slim 7 هذا الإصدار “Microsoft Copilot” الذي يظهر بالفعل في الصور الرسمية للجهاز، و يدعم ذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجا بايت رام، و رقاقة Snapdragon X Elite بشريحة Hexagon NPU والتي تقدم آداء يصل إلى 45 TOPS.

ومن المقرر أن يدعم حاسوب Lenovo Yoga Slim 7 شريحة Hexagon NPU لمعالجة مهام الذكاء الإصطناعي داخل الجهاز.