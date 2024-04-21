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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

ميزات تشبه الهاتف الذكي.. حاسوب Lenovo Yoga Slim 7 بإمكانيات عصرية

بإمكانيات عصرية وبميزات
بإمكانيات عصرية وبميزات تشبه الهاتف الذكي.. حاسوب Lenovo Y

إذا كنت تبحثين عن حاسوب بإمكانيات عصرية يمكنك التفكير حاسوب لينوفو  Lenovo Yoga Slim 7 للعام 2024، وهو أول حاسوب مميزة بمعالج Snapdragon X Elite.

وفقا لموقع gadgets360 ينطلق حاسوب Lenovo Yoga Slim 7 للعام 2024 بتصميم عصري فائق النحافة وبحجم شاشة 14.5 بوصة، وبتصميم خارجي أنيق.

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وتؤكد شركة كوالكوم أن Lenovo Yoga Slim 7 يأتي بميزة إستهلاك أقل للطاقة، بفضل معالج Snapdragon X Elite، وبنفس مستوى الجيل 13 من معالجات إنتل والتي تعمل على القيام بخفض استهلاك الطاقة بنسبة 68%.

يدعم حاسب Lenovo Yoga Slim 7   هذا الإصدار “Microsoft Copilot” الذي يظهر بالفعل في الصور الرسمية للجهاز، و يدعم ذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجا بايت رام،  و رقاقة Snapdragon X Elite بشريحة Hexagon NPU والتي تقدم آداء يصل إلى 45 TOPS.

ومن المقرر أن يدعم حاسوب Lenovo Yoga Slim 7  شريحة Hexagon NPU لمعالجة مهام الذكاء الإصطناعي داخل الجهاز.

حاسوب لينوفو حاسوب Lenovo Yoga Slim 7 تصميم عصري شركة كوالكوم خفض إستهلاك الطاقة الذكاء الاصطناعي

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