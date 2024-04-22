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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نور إيهاب تشارك جمهورها بصور من داخل الحرم المكي.. صور

صدى البلد

شاركت الفنانة نور إيهاب جمهورها بصورة لأحدث ظهور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو "إنستجرام".


ويذكر أن  كانت قد تألقت الفنانة نور إيهاب في موسم رمضان 2024 في مسلسل صدفة ومسلسل الحشاشين مسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبدالعزيز ،والذي حقق نجاحا كبيرا خلال عرضة ضمن موسم رمضان الماضي 2024.

 

وشارك في بطولة مسلسل «الحشاشين»عدد من الفنانين، بجانب الفنان كريم عبد العزيز، أبرزهم الفنانة ميرنا نور الدين، نيقولا معوض، أحمد عبد الوهاب، سارة الشامي، وآخرين، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

 

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات دراما رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

 

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا،  سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، نور إيهاب  ، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

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