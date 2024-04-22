بشرطين.. رئيس الوزراء المجري يكشف وقت إنهاء الحرب في أوكرانيا

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إن الصراع في أوكرانيا يمكن حله بحلول نهاية عام 2025، إذا فاز أنصار السلام، وليس الحرب، في انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو، والانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر، وتوقف أنصار المزيد من الأعمال العدائية في أوكرانيا.

ويعتقد أوربان خلال تصريحات له عبر وسائل التواصل الاجتماع، أنه إذا فاز أنصار السلام في انتخابات البرلمان الأوروبي، فإن "القرارات العسكرية في أوروبا قد تتباطأ أو تتوقف أو حتى تُلغى".

وأضاف رئيس الوزراء المجري: "ستجرى انتخابات أخرى في الولايات المتحدة، حيث يفضل أحد المرشحين الحرب وآخر يفضل السلام، وإذا فاز مرشح سلمي، فسنحصل على دعم من واشنطن"، في إشارة إلى جو بايدن باعتباره المرشح الداعي للحرب ودونالد ترامب باعتباره المرشح الداعي للسلام.

وتابع أوربان:"وهكذا، بعد انتخابات العام المقبل، إذا سارت الأمور على ما يرام وكان الله في عوننا، فسيتمكن الزعماء السياسيون الذين يدعون إلى السلام من التقدم في أوروبا والولايات المتحدة، وعندها سنكون قادرين على إنهاء الحرب بحلول نهاية العام".