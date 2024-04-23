عصام زكريا: الوقت بين مهرجاني القاهرة والإسماعيلية لا يسمح بإدارتهما معا

كشف الناقد السينمائي عصام زكريا المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي عن نيته في الاستغناء عن إدارة مهرجان الاسماعلية الدولي .



وتابع عصام زكريا في تصريحات تليفزيونية : أن الوقت بين المهرجانين لا يسمح بإدراتهما من قبل شخص واحد، فضلا عن أن مصر مليئة بالمواهب العظيمة التي تستطيع إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي، ولا يوجد أي قلق حيال ذلك الأمر، منوها عن استعداده لاستقبال أي استشارات خاصة بمهرجان الإسماعيلية الدولي، لكنه يفضل أن تتشكل إدارة جديدة منفصلة للمهرجان.



قررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي تنصيب الناقد الفني عصام زكريا مديرًا للدورات القادمة من المهرجان.

عصام زكريا ناقد سينمائي ومترجم وباحث، مهتم بشئون الثقافة له العديد من الإصدارات الأدبية عن السينما المصرية والأجنبية كما ترجم من الإنجليزية والألمانية كثيرًا من المقالات والأعمال الأدبية، ويترأس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة منذ عام 2017.

قررت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، تأجيل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والذى كان مقرر إقامته فى 15 نوفمبر الماضي، وذلك بسبب الأحداث الجارية بفلسطين.

أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة على موقع Facebook منشورا جاء فيه "وزيرة الثقافة تقرر تأجيل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي".

وتابعت: "قررت وزيرة الثقافة تأجيل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الخامسة والأربعين، والذي كان من المقرر أن يقام في الفترة من 15 إلى 24 نوفمبر القادم، وسيتم تحديد موعد إقامة المهرجان في وقت لاحق".