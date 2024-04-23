عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عصام زكريا: الوقت بين مهرجاني القاهرة والإسماعيلية لا يسمح بإدارتهما معا

عصام زكريا
عصام زكريا

كشف الناقد السينمائي عصام زكريا المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي عن نيته في الاستغناء عن إدارة مهرجان الاسماعلية الدولي .


وتابع عصام زكريا في تصريحات تليفزيونية : أن الوقت بين المهرجانين لا يسمح بإدراتهما من قبل شخص واحد، فضلا عن أن مصر مليئة بالمواهب العظيمة التي تستطيع إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي، ولا يوجد أي قلق حيال ذلك الأمر، منوها عن استعداده لاستقبال أي استشارات خاصة بمهرجان الإسماعيلية الدولي، لكنه يفضل أن تتشكل إدارة جديدة منفصلة للمهرجان.
 

الفنانة رحمة رياض تعلن عن وفاة شقيقتها

إيرادات السينما أمس.. عمرو يوسف يواصل تصدره بـ "شقو" وهشام ماجد يلاحقه

قررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي تنصيب الناقد الفني عصام زكريا مديرًا للدورات القادمة من المهرجان.

 

عصام زكريا ناقد سينمائي ومترجم وباحث، مهتم بشئون الثقافة  له العديد من الإصدارات الأدبية عن السينما المصرية والأجنبية كما ترجم من الإنجليزية والألمانية كثيرًا من المقالات والأعمال الأدبية،  ويترأس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة منذ عام 2017.

 

 

 قررت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، تأجيل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والذى كان مقرر إقامته فى 15 نوفمبر الماضي، وذلك بسبب الأحداث الجارية بفلسطين.

أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة على موقع Facebook منشورا جاء فيه "وزيرة الثقافة تقرر تأجيل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي".

وتابعت: "قررت وزيرة الثقافة تأجيل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الخامسة والأربعين، والذي كان من المقرر أن يقام في الفترة من 15 إلى 24 نوفمبر القادم، وسيتم تحديد موعد إقامة المهرجان في وقت لاحق".

 

 

 

 

إدارة مهرجان الإسماعيلية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة السينمائي عصام زكريا القاهرة السينمائي الدولي القاهرة السينمائي المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الناقد السينمائي عصام زكريا الناقد الفني عصام زكريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة عيدي العُمال وشم النسيم

البطيخ والخوخ|سر انتشار فواكه قبل أوانها.. وخبير يحذر من تصرف قبل الحصاد

اللعب خارج أرضه.. الكاف يصدم مازيمبي وينصف الأهلي ويحسم الجدل حول ركلة جزاء| تفاصيل

سعر طن الحديد اليوم.. عز مفاجأة

زيادة جديدة للقطاع الخاص بخلاف الحد الأدنى للأجور.. اعرف التفاصيل

وزير المالية يزف بشرى سارة للمصريين بشأن 3 قرارات في الموازنة الجديدة

3 أيام والجو هيقلب| تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة.. وهذا اليوم الأصعب

رد فعل مفاجئ من إمام عاشور بعد أنباء رحيله عن الأهلي

ترشيحاتنا

الأونروا: الاحتلال حول شمال غزة إلى منطقة غير قابلة للحياة

يسبب مرض النوم.. احذر من الذباب الصحراوي| اعرف مخاطره وطرق الوقاية منه

كيا EV5 GT موديل 2025 تظهر لأول مرة

إرشادات هامة للتعامل مع البابل شيت في امتحانات الثانوية العامة 2024

بالأسلحة الصاروخية| ضربة جديدة من حزب الله للاحتلال..فيديو

منطقة عمليات.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يأمر بإخلاء بيت لاهيا في شمال غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب خطيرة تؤدي للإصابة بالتهاب البنكرياس.. احذرها

الإسكندرية للفيلم القصير يشكل لجنة تحكيم نسائية احتفالا بالدورة العاشرة

احترسي.. أسباب خطيرة وراء حدوث متلازمة موت الرضع

وزارة التعليم تعلن مواصفات امتحان اللغة الأجنبية للثانوية العامة 2024.. ورسالة عاجلة للطلاب

فيديو

رسائل في حب محمد صلاح .. ماذا فعلت جماهير ليفربول في الساعات الأخيرة؟

فنانة شقراء وجميلة.. من هي خطيبة الفنان محمد رجب الجديدة؟

الرئيس السيسى يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول

أسما شريف منير تقرر بيع سيارتها.. اعرف السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ