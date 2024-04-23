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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ماذا تفعل ماء جوز الهند لبشرتك؟

صدى البلد

نشرت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،فوائد ماء جوز الهند للبشرة..

  
· علاج مشكلة حب الشباب: إذ يعالج ماء جوز الهند حب الشباب في أيام قليلة من خلال شرب كوب واحد أو اثنين يومياً.
· ترطيب البشرة طبيعياً: حيث يحتوي جوز الهند على مكونات ترطيب الجلد طبيعياً وتزيد من إشراق البشرة، كما لا يوجد لماء جوز الهند آثار جانبية ولا يسبب الحساسية.
·  إزالة المسام من الجلد: إذ يقوي ماء جوز الهند دوران الدم والأكسجين في الجسم الذي يعد ضرورياً لتطهير المسام، وماء جوز الهند يزيل جميع الأوساخ في المسام، وبالتالي الحصول على بشرة صافية.
·  منع ظهور التجاعيد: حيث إنّ ماء جوز الهند يحتوي على كميات كبيرة من السيتوكينينات ، وعند شربه بانتظام يُبقي البشرة خالية من التجاعيد فترة أطول.
·  علاج الالتهابات الجلدية: إذ يمكن التخلص من الجفاف والحكة والالتهابات الجلدية الأخرى من خلال شرب كوب من ماء جوز الهند يومياً، ويتخلص أيضاً من الحرارة الزائدة في الجسم.
·  التخلص من اسمرار الشمس: حيث يُستخدم ماء جوز الهند للحد والتقليل من الاسمرار الناتج عن أشعة الشمس.

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