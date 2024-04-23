ماذا تفعل ماء جوز الهند لبشرتك؟

نشرت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،فوائد ماء جوز الهند للبشرة..



· علاج مشكلة حب الشباب: إذ يعالج ماء جوز الهند حب الشباب في أيام قليلة من خلال شرب كوب واحد أو اثنين يومياً.

· ترطيب البشرة طبيعياً: حيث يحتوي جوز الهند على مكونات ترطيب الجلد طبيعياً وتزيد من إشراق البشرة، كما لا يوجد لماء جوز الهند آثار جانبية ولا يسبب الحساسية.

· إزالة المسام من الجلد: إذ يقوي ماء جوز الهند دوران الدم والأكسجين في الجسم الذي يعد ضرورياً لتطهير المسام، وماء جوز الهند يزيل جميع الأوساخ في المسام، وبالتالي الحصول على بشرة صافية.

· منع ظهور التجاعيد: حيث إنّ ماء جوز الهند يحتوي على كميات كبيرة من السيتوكينينات ، وعند شربه بانتظام يُبقي البشرة خالية من التجاعيد فترة أطول.

· علاج الالتهابات الجلدية: إذ يمكن التخلص من الجفاف والحكة والالتهابات الجلدية الأخرى من خلال شرب كوب من ماء جوز الهند يومياً، ويتخلص أيضاً من الحرارة الزائدة في الجسم.

· التخلص من اسمرار الشمس: حيث يُستخدم ماء جوز الهند للحد والتقليل من الاسمرار الناتج عن أشعة الشمس.