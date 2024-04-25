لتجنب مخاطر الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري.. الصحة تنشر نصائح مهمة

نشرت وزارة الصحة والسكان، عددًا من النصائح المهمة الواجب الالتزام بها لتجنب مخاطر الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري، خاصة مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال الأيام الأخيرة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن تلك النصائح تشمل:

* إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة بسبب مرض معين يجب عليك الامتناع عن التعرض للشمس

* تقليل تناول الشاي والقهوة لدورهما في إدرار البول مما يتسبب في فقد الأملاح الهامة بالجسم ويؤدي إلى الدوار والجفاف

* حماية الأطفال من اللعب في فترات تعامد الشمس لأنهم أقل مقاومة من البالغين

* أصحاب الأمراض المزمنة عليهم عدم التعرض للشمس الشديدة لأنهم أكثر الناس عرضة للإصابة بضربات الشمس

* شرب الماء أو السوائل بكمية كافية

* تجنب التواجد في الأماكن سيئة التهوية

* ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة ذات الألوان الفاتحة

* تجنب المشي في الشمس لمسافات طويلة استعمال المظلة الشمسية والقبعات الواقية لمنع التعرض المباشر للشمس

وأوضح "عبد الغفار" أن أعراض ضربة الشمس تظهر في صورة:

* ارتفاع في درجة حرارة الجسم

* إحمرار في الوجه

* جفاف في الجلد

* التهاب في العين

* حدوث إجهاد عام يصاحبه صداع وتقلصات عضلية

* الشعور بدوار مع قيء

* الشعور بالهذيان يؤدي إلى فقدان الوعي مع سرعة في النبض وتنفس غير طبيعي

وشدد على أنه عند ظهور هذه الأعراض عليك استشارة الطبيب فورا.