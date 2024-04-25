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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفد متعدد الجنسيات يزور المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمنيا.. شاهد

وفد سياحي متعدد الجنسيات
وفد سياحي متعدد الجنسيات يزور المناطق الأثرية

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إن المحافظة استقبلت وفداً سياحياً متعدد الجنسيات لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة زار الوفد مناطق آثار بني حسن وتل العمارنة وتونا الجبل  للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

ووجه المحافظ بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التي تزخر بها محافظة المنيا بوصفها ثالث محافظات مصر الغنية بالآثار بعد محافظتى الجيزة و الأقصر مؤكداً أن القطاع السياحي والمناطق الأثرية بالمحافظة، تستقبل وفودا من جميع أنحاء العالم.

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يذكر أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية منها، منطقة آثار الأشمونين الواقعة شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كم، ومنطقة تل العمارنة الأثرية على بعد 15 كم شمال شرق مدينة ديرمواس ومنطقة تونا الجبل التي تقع على بعد 67 كم جنوب غرب مدينة المنيا، بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير التي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة ومنطقة آثار البهنسا، الواقعة على بعد 16 كم من مركز بني مزار، وتضم آثارا فرعونية وقبطية وإسلامية.

 

وفد سياحي متعدد الجنسيات يزور المناطق الأثرية
وفد سياحي متعدد الجنسيات يزور المناطق الأثرية
وفد سياحي متعدد الجنسيات يزور المناطق الأثرية
وفد سياحي متعدد الجنسيات يزور المناطق الأثرية
وفد سياحي متعدد الجنسيات يزور المناطق الأثرية
وفد سياحي متعدد الجنسيات يزور المناطق الأثرية
آثار بني حسن الحضارة الفرعونية العائلة المقدسة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المعالم الأثرية المعالم السياحية

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