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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 34 محضرًا ضد أصحاب المخابز المخالفين ببني سويف

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة بني سويف

أعلن المهندس وصفي عبدالله، وكيل وزارة التموين ببنى سويف، عن تحرير 34 محضرًا ضد أصحاب المخابز المخالفين للقرار الوزاري رقم 15 لسنة 2024، بشأن تحديد أسعار الخبز السياحي، وتحويلهم إلى النيابة العامة.
وقال وكيل وزارة التموين، لـ"صدي البلد"  ، اليوم   الخميس، إنه بناء على تعليمات الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية ومحافظ بنى سويف بتشديد الرقابة على المخابز السياحية والفينو، وتطبيق ما جاء بالتوجيه الوزاري رقم 15 لسنة 2024 بشأن متابعة الأسعار واوزان الخبز شنت مديرية تموين بنى سويف حملات تموينية على المخابز السياحية والفينو بدائرة المحافظة وذلك للوقوف على مدى التزام أصحاب المخابز، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير إجمالي 34 محضر، وهي عبارة عن 27 محضر للمخابز السياحية و7 محاضر للمخابز الفينو.
وأوضح وكيل وزارة التموين أن تلك المحاضر متنوعة ما بين (عدم الإعلان عن الأسعار واستخدام دقيق في غير الغرض المخصص له ومزاولة نشاط بدون ترخيص وعدم حمل شهادة صحية)، وذلك تنفيذًا للتوجيه الوزاري رقم 15 لسنة 2024.

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وكان محافظ بني سويف أمر رؤساء المدن السبعة بالتنسيق مع وكيل وزارة التموين بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المخابز السياحية للتأكد من التزام أصحابها بالإعلان في مكان واضح على واجهة المخبز بخط واضح وظاهر لا يقبل الشك والتأويل عن أسعار وأوزان رغيف الخبز المنتج المحددة وإلتزامهم بالمواصفات المقررة لإنتاج الخبز بعد قرار وزارة التموين بتخفيض أسعار الخبر السياحي والفينو.
وقال المحاسب محمد بكري، رئيس مركز ومدينة الواسطى، أنه بناءً على تعليمات اللواء السكرتير العام المساعد بالتنبيه على رؤساء المدن بتفويض أحد نواب رؤساء المدن بالمراكز والمدن للتنسيق مع مديري إدارة التموين بالمركز بضرورة عقد اجتماع مع أصحاب المخابز السياحية والمطاعم واطلاعهم على التعليمات الجديدة الواردة من وزارة التموين الخاصة والمتضمنه الاسعار الجديدة وعمل محضربذلك وعلى الفور قام مسؤولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن عقد الاجتماع والمرور على المخابز فور تلقي التعليمات بالمرور على المخابز السياحية للتأكد من إلتزام أصحابها بالأسعار المعلنة وأوزان لرغيف الخبز السياحي والفينو، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

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