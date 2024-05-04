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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن.. آيتن عامر تفاجئ تامر حسني.. زغاريد في حفل شيرين

أخبار الفن
أخبار الفن

آيتن عامر تفاجئ تامر حسني.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: زغاريد في حفل شيرين، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار. 

 

هيدا حكي .. نجوى كرم تطرب جمهورها في حفل دبي

أحيت الفنانة نجوى كرم، حفل غنائي ساهر لها ليلة أمس الجمعة 3 مايو، في مدينة دبي الإماراتية، ضمن سلسلة حفلات الربيع.

 

رقص ودموع وزغاريد.. لقطات من حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت

أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب، حفل غنائي ساهر لها ليلة أمس الجمعة 3 مايو، على مسرح أرينا الكويت، ضمن سلسلة حفلات الربيع.

 

قاعدين متسلطنين.. عبير نعمة ومي كساب تتفاعلان في حفل آمال ماهر

أحيت الفنانة آمال ماهر، حفل غنائي كبير، ليلة أمس الجمعة 3 مايو في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، امتد حتى قرابة الفجر، بحضور جماهيري كبير.

وحضر حفل آمال ماهر، الفنانة عبير نعمة والفنانة مي كساب، في الصفوف الأولى، وظهرا متفاعلين في فقرات الحفل كاملة، لاسيما مع أغنية ألف ليلة وليلة لـ أم كلثوم، التي تألقت آمال بها.

 

تامر حسني يشعل حفل العين السخنة وسط حضور جماهيري كبير

أحيا الفنان تامر حسني، حفلا غنائيا ساهرا ليلة أمس الجمعة 3 مايو، في العين السخنة بالسويس، ضمن سلسلة حفلات الربيع وسط حضور جماهيري كبير.

وظهر تامر حسني، في حفل العين السخنة بإطلالة كاجوال صيفية، حيث ارتدى بنطال أبيض وتيشيرت أبيض.

 

عيونه دار.. آيتن عامر مفاجأة حفل تامر حسني بالعين السخنة

كانت الفنانة آيتن عامر مفاجأة حفل الفنان تامر حسني، ليلة أمس الجمعة 3 مايو، بالعين السخنة، ضمن سلسلة حفلات الربيع.

 

عرضه بالسينمات 22 مايو.. طرح البوستر الرسمي لفيلم بنقدر ظروفك

طرحت شركة كولومبيا للإنتاج الفني، البوستر الرسمي لفيلم "بنقدر ظروفك" استعدادا لعرضه بالسينمات ودور العرض يوم ٢٢ مايو الجاري.

 

في ذكراه.. محمد عبدالوهاب أخفى خبر زواجه واختلف مع عبدالمطلب بسبب سفرية باريس

تحل اليوم السبت 4 مايو، ذكرى رحيل موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، والذي ولد في 13 مارس عام 1902 في حارة برجوان بحي باب الشعرية بالقاهرة، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1991، عن عمر يناهز الـ 93 عاما.

 

إيرادات الأفلام.. أحمد السقا يتفوق على الجميع وعمرو يوسف يلاحقه

انطلق موسم عيد الفطر السينمائى بعرض 4 أفلام فى العيد، حيث تنافس على العيدية كل من "شقو وعالماشى وفاصل من اللحظات اللذيذة وأسود ملون".

 

تشييع جنازة الإذاعي أحمد أبو السعود.. والعزاء غدا

شُيعت اليوم السبت 4 مايو، جنازة الإذاعي القدير دكتور أحمد أبو السعود، رئيس شبكة الإذاعات الإقليمية الأسبق، وذلك عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة.

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