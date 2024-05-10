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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حصاد الزراعة: استعدادات بالحدائق لـ عيد الأضحى والعطلات الصيفية

صدى البلد

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم ١٤٥ من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٣ وحتى ٩ مايو الجاري.


وخلال هذا الأسبوع، التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني لمتابعة ملفات التعاون الزراعى المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال تبادل السلع الزراعية والحجر الزراعي، كما ألتقى مع الدكتور عبدالرحمن الحبيب المدير التنفيذي للمجلس الدولى للتمور، فضلا عن عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية ورئيس الوفد القطري في الاجتماعات، وذلك على هامش الجمعية العمومية للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة.

وأشار الانفوجراف الى مشاركة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض، فضلا عن مشاركته افتتاح قمة الأسمدة وصحة التربة والتي تستضيفها دولة كينيا بالتعاون مع الإتحاد الافريقي، حيث شارك  في الجلسة الوزارية المشتركة لوزراء الخارجية والزراعة الأفارقة وذلك تحت عنوان: "الشراكة الافريقية للأسمدة والأعمال التجارية الزراعية"

بينما أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العدد السابع عشر من مجلتها الشهرية «MALR»، عدد شهر مايو ٢٠٢٤، والتي يشرف عليها ويعدها مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، تحت شعار : " كلمة من قلب الديوان، كما واصلت الفرق الإرشادية الريفية التى شكلها مركز البحوث الزراعية بالاشتراك مع قطاع الإرشاد الزراعى، ومديريات الزراعة بالمحافظات تنفيذ أنشطتها الإرشادية بكثافة على مختلف المحاصيل الزراعية والإنتاج الحيوانى طوال شهر إبريل

وأعلن الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، تجديد الثقة فى اعتماد معامل المعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني بمعهد بحوث الصحة الحيوانية طبقا للمواصفة القياسية الدولية ايزو17025، كذلك استقبل معهد بحوث وقاية النباتات وفدا سعوديا بهدف تعزيز التعاون العلمي والزراعي بين البلدين الشقيقين، كما عقد اللواء إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية اجتماعا بحديقة الأسماك في الزمالك (الجبلاية) مع مديري حدائق الحيوان الإقليمية في المحافظات وذلك في اطار استعداد  الحدائق الإقليمية لاحتفالات المصريين بأعياد شم النسيم  والعطلات الصيفية وقرب عيد الأضحى المبارك

فيما أطلقت محطة بحوث سيوة التابعة لمركز بحوث الصحراء القافلة البيطرية الثانية في واحة سيوة للموسم الثالث على التوالي، كذلك واصل مشروع حصر ومكافحة العفن البنى في البطاطس فحص عينات البطاطس التصدير  خلال إجازة عيد شم النسيم وعيد العمال، كما انطلقت فعاليات المؤتمر الدولى الخامس لتحلية المياه بمدينة شرم الشيخ والذي ينظمه مركز التميز المصرى لأبحاث تحلية المياه التابع لمركز بحوث الصحراء بالمشاركة مع المؤتمر اليورومتوسطى لتحلية المياه والذى تنظمه الجمعية الأوربية لتحلية المياة

وعقد المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، اجتماعين مع شركتين من عملاء المعمل لبحث زيادة أوجه التعاون بين المعمل والسادة العملاء لدعم صادرات مصر الزراعية وزيادة أوجه التعاون بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، كما تم عقد إجتماع مع كروب لايف إيجيبت لبحث أوجه التعاون لخدمة القطاع الزراعى بمصر، فيما بلغ اجمالي عدد العينات التي استلمها المعمل خلال هذا الاسبوع حوالي3807 عينة.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة

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