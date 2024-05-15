أسعار تذاكر واشتراكات مترو الأنفاق لمدة 3 أشهر.. «طلاب وكبار سن»

يترقب آلاف المواطنين المقيمين داخل محافظات القاهرة الكبرى، التشغيل التجريبي لمحطات مترو جديدة بالخط الثالث للمترو، ومن ثم التشغيل الفعلي والإعلان عبر منافذ بيع التذاكر في المحطات عن أسعار تذاكر واشتراكات مترو الأنفاق المختلفة للأشخاص المصريين الذين يتنقلون عبر المحطات المختلفة.

أسعار تذاكر واشتراكات مترو الأنفاق

وتعددت الأسئلة خلال الأيام ماضية على محرك البحث جوجل مثل: "كم سعر الاشتراك في المترو؟ ومتى يفتح مكتب اشتراكات المترو؟ وما هي الأوراق والمستندات المطلوبة لتقديمها لمكتب الاشتراكات لعمل اشتراك جديد في مترو الأنفاق؟".

وأسعار اشتراكات المترو لمدة 3 أشهر للطلاب بمختلف الجامعات المصرية هي: منطقة واحدة: 33 جنيها، ومنطقتان: 33 جنيها، و3 أو 4 مناطق: 33 جنيها، وأكثر من 4 مناطق: 41 جنيها.

أما عن اشتراكات المترو لمدة 3 أشهر للمواطنين فهي: منطقة واحدة 6 محطات: 625 جنيها، ومنطقتان من 10 إلى 16 محطة: 790 جنيها، وثلاث وأربع مناطق، من 17 إلى 27 محطة: 1000 جنيه، وأكثر من 4 مناطق «أكثر من 23 محطة»: 1250 جنيها.

واشتراكات المترو 3 أشهر لكبار السن والمعاشات، منطقة واحدة: 495 جنيها، ومنطقتان: 690 جنيها، وثلاث وأربع مناطق: 900 جنيه، وأكثر من 4 مناطق: 950 جنيها.

المستندات والأوراق المطلوبة للاشتراك

ويستخدم الملايين من المصريين مترو الأنفاق بشكل يومي للذهاب للعمل أو المدارس والجامعات، وغيرها، وأيضًا بسبب سرعته في الوصول للمحطات، خصوصًا بعد التطويرات التي استحدثتها الدولة على مترو الأنفاق وإنشاء محطات جديدة تمثلت في «جامعة القاهرة والتوفيقية وجامعة الدول العربية ووادي النيل وبولاق الدكرور».

وبذلك يمكن للراكب استقلال المترو من محطة جامعة القاهرة حتى عدلي منصور مباشرة، ومن المقرر أن يبدأ التشغيل التجريبي اعتبارًا من اليوم، الأربعاء.

وعن أسعار اشتراكات المترو لذوي الإعاقة لمدة 3 أشهر، فهي: منطقة واحدة تشمل 6 محطات مجانا، ومنطقتان من 10 إلى 16 محطة مجانا، وثلاث وأربع مناطق من 17 إلى 27 محطة 22 جنيهًا، وأكثر من أربع مناطق «أكثر من 23 محطة» 27 جنيهًا.

وسوف نرصد لكم المستندات والأوراق المطلوبة للاشتراك، والتي جاءت كالتالي:

- التوجه إلى أقرب مكتب اشتراكات من المكاتب المتاحة بمحطات المترو المختلفة.

- شراء الاستمارة المناسبة للاشتراك طبقاً للوظيفة وملء الاستمارة بالبيانات المطلوبة (مثل محطة القيام والوصول والأسم والوظيفة... إلخ) مع وضع 2 صورة شخصية 4x6 على الاستمارة.

- ختم الاستمارة من جهة العمل التابع لها (الجيش - الشرطة - ذوي الاحتياجات الخاصة... إلخ).

- تقديم الاستمارة إلى مكتب الاشتراكات مرفق به صورة بطاقة الرقم القومي أو صورة شهادة الميلاد الكمبيوتر لمن دون 16 عامًا، تقديم صورة من الكارنيه (مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والشرطة...إلخ).

- اشتراكات الجمهور يتم استخراجها بدون ختم.

كما نرصد لكم استخراج الإشتراك للطلبة والتي جاءت كالتالي:

- يتم شراء استمارة طلبة ووضع 2 صورة شخصيه 4x6.

- تختم الصورة الأولى نصف على الصورة ونصف على الاستمارة، وتختم الصورة الثانية من الخلف وتعتمد الاستمارة وتختم بشعار الجمهورية من شئون الطلاب.

- يرفق بالاستمارة صورة بطاقة الرقم القومى أو شهادة ميلاد الطالب.

- يرفق بالاستمارة صورة إيصال المصاريف أو صورة كارنية السنه الدراسية الحالية أو السابقة.

- يكتب رقم موبايل الطالب أو ولي أمره على الاستمارة للضرورة.

- يستخرج الاشتراك من مقر إقامة الطالب إلى مقر دراسته فقط.

- يستخدم الاشتراك لحامله فقط حتى لا تعرض نفسك لغرامة مالية.