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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بـ2 كوب دقيق.. حضري العيش الصاج بنفسك

صدى البلد

قدمت الشيف سالي فؤاد، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل خبز الشاورما.

المقادير

دقيق : كوبان ونصف
- ملح : ملعقة صغيرة
- بيكنج بودر : نصف ملعقة صغيرة
- سمن نباتي : ثلث كوب
- ماء ساخن : كوب


طريقة التحضير


اخلطي الدقيق مع البيكنج باودر والملح والسمن في محضر الطعام حتى يصبح الخليط كالفتات.


أضيفي الماء الساخن بالتدريج مع الخليط حتى تتكون عجينة طرية وناعمة.


أزيلي العجينة من محضر الطعام واعجنيها باليد ثم اصنعي منها كرات صغيرة .


مدي الكرات على سطح مرشوش دقيق وغطيها بمنشفة مطبخ واتركيها مدة 30 دقيقة.


قومي بتسخين مقلاة واسعة على نار متوسطة وضعي العجين الممدود في المقلاة لمدة 30 ثانية حتى تظهر فقاقيع وتنضج ثم اقلبيها على الجهة الأخرى.


أزيلي الخبز وضعيه بورق البلاستيك ومنشفة مطبخ واحفظيه لحين الاستخدام.

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