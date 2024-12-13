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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| بـ 230 ألف جنيه اركب عربية هاتشباك من هيونداي و5 سيارات يابانية في مصر تبدأ من 695 ألف جنيه

أخبار السيارات
أخبار السيارات
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نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصرية.

شاومي تكشف عن YU7 الجديدة كليًا .. أول SUV كهربائية رياضية
تواصل شاومي من تألقها في مجال صناعة السيارات الكهربائية، حيث كشفت عن أول نسخة رياضية تنتمي إلى عائلة الـ SUV، والتي تحمل اللقب YU7 الجديدة كليًا.

بـ 230 ألف جنيه .. اركب عربية هاتشباك من هيونداي | سوق المستعمل

قدمت عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية هيونداي، عدد متنوع من إصداراتها في السوق المحلي، سواء من ناحية الموديلات والتجهيزات الفنية والتقنية، أو من ناحية التصميم الخارجي، بين السيدان والفئة الرياضية، واصدارات الهاتشباك صاحبة الشعبية الكبيرة.

ماذا تقدم كاديلاك اسكاليد IQ الكهربائية الجديدة.. وكم سعرها؟
تواصل كاديلاك من تعزيز تواجدها في السوق الأمريكي، بعد الكشف عن أسعار ومواصفات النسخة اسكاليد IQ الكهربائية الجديدة، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV الرياضية المتعددة الاستخدام.

حصاد 2024 | 5 سيارات يابانية في السوق المصري تبدأ من 695 ألف جنيه
يضم السوق المصري للسيارات عددا كبيرا ومتنوعا من الطرازات، والتي تختلف من ناحية القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع لغة التصميم الداخل والخارجي، إلى جانب العلامات المختلفة ومنها اليابانية.

تحت 800 ألف جنيه.. سيارة بحالة الزيرو موفرة في الوقود
تعتبر السيارة سوزوكى سويفت واحدة من أبرز السيارات التي قدمت في السوق المصري، والتي تنتمي إلى فئة الهاتشباك الاقتصادية متوسطة الحجم، واكتسب تلك الفئة شعبية كبيرة نسبة إلى أبعادها الخارجية المتقاربة نسبيًا، بالإضافة إلى محركها صاحب سعة 1200 CC.
 

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