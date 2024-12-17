قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلال جولته بالغربية.. وزير التعليم يحضر حصة دراسات ويشيد برسم الخرائط بالكشاكيل
حكم عدم دستورية تحميل المواطنين ضريبة على توريد الكهرباء واجب النفاذ|فيديو
صدقة الستر.. اغتنمها في الشتاء يفتح الله لك الأبواب من حيث لا تحتسب
للمرة الأولى.. عملة بيتكوين تتخطى الـ107 آلاف دولار
في جولته بالغربية.. وزير التعليم للطلاب: أنتم أبناء وقادة المستقبل وبناة الوطن
وزير الاستثمار يستعرض خطط الوزارة لجذب الاستثمارات أمام مجلس النواب
رئيس هيئة الشراء الموحد: نتفاوض على تصنيع الأنسولين في مصر من 4 سنوات
موعد صرف معاشات يناير 2025 .. القيمة والفئات المستحقة
مقتل وإصابة 7 جنود إسرائيليين في غزة
أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024| فيديو
49 علامة تجارية.. 5 معلومات تهمك عن معرض «نبيو» لـ الذهب 2024
هل يجوز قراءة سورة يس أثناء دفن الميت.. دار الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

تجميل 19 محول كهرباء بشوارع الأقصر وتحويلها إلى لوحات فنية

تجميل ١٩ محول كهرباء بشوارع الأقصر وتحويلها إلى لوحات فنية
تجميل ١٩ محول كهرباء بشوارع الأقصر وتحويلها إلى لوحات فنية
شمس يونس
×

تشهد محافظة الاقصر استعدادات مكثفة فى جميع القطاعات تزامنا مع انطلاق الموسم السياحى الجديد.

وشدد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بضرورة الإهتمام بأعمال تطوير ميادين وشوارع المحافظة، مع انطلاق الموسم السياحي الشتوى، وذلك بالتنسيق والتعاون مع جامعة الأقصر برئاسة الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر.

وتابع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر ، إستكمال أعمال تجميل محولات الكهرباء وتحويلها إلى أعمال فنية من خلال الرسومات الزيتية التي تعبر عن جمال الطبيعة والمناظر الفرعونية.

وأوضح الدكتور علي الشرابي أنه فى إطار التعاون المثمر بين محافظة الأقصر وجامعة الأقصر من خلال تحقيق الهوية البصرية وتجميل مدينة الأقصر أمام السائحين، جارى التنسيق بالرسم علي الأكشاك والمحولات الكهربائية بمنطقة حي جنوب، وذلك بطول المسار السياحي، بواسطة أعضاء من هيئة التدريس بكلية الفنون الجميلة بقيادة الدكتور احمد حمزة عميد الكلية وتحت إشراف الدكتور رمضان عبد المعتمد، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة، ومستشار رئيس الجامعة للشئون الثقافية والفنون والتنسيق الحضاري.

وأشار إلى أنه تم الرسم على عدد (19) محول بالمناطق الآتيه :
عدد (4) بمدخل مدرسة الصنايع
عدد( 1) محول و(1) حائظ بمنطقة البحث الجنائي
عدد (1) خلف النيابة الإدارية
عدد (2) مدخل فندق الجولي فيل ناحية منطقة الشيراتون
عدد (1) مدخل الشيراتون
عدد (4) محول بجوار سور شركة مياه الشرب والصرف الصحي. 
عدد (2) محول ملاصق لسور كلية الفنون الجميله
عدد (3) محول بجوار سور المساحة القديم بميدان الابروتيل،  وجاري إستكمال الأعمال في مناطق أخرى.

من جانبه أكد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، على أهمية تجميل محولات الكهرباء بالمناطق والمسارات السياحية عن طريق رسومات مناظر طبيعية عليها ومناظر فرعونية تدل على عراقة وأصالة الحضارة المصرية، مشددا على استمرار جهود التجميل والتطوير بجميع قرى ومراكز المحافظة، لإظهار المحافظة بصورة جمالية لائقة.

اخبار الاقصر الاقصر محافظ الاقصر مدينة الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم وتحذر من برد شديد على منطقتين في مصر

النشرة الجوية.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم وتحذر من برد شديد (إليكم درجات الحرارة)

سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 الآن بالصاغة عقب آخر انخفاض

سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 الآن بالصاغة عقب آخر انخفاض

النادى الاهلي ومرتضي منصور

تعليق مرتضى منصور على فوز الأهلي وخسارة زيزو في جوائز إفريقيا

ابن ضحية شقة المنيل

الناجي الوحيد.. ابن «نهير» ضحية شقة المنيل: كل حاجة حلوة راحت| فيديو

حريق شقة المنيل

بعد فاجعة شقة المنيل.. روشتة كاملة للحماية من الماس الكهربائي

نبيل الحلفاوي

كان عنده سرطان.. محمود سعد يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نبيل الحلفاوي

كهربا

نشد الفيشة.. تعليق مثير من مدحت شلبي بشان أزمة كهربا مع الأهلي

مصطفى العش

في صفقة تبادلية.. نجم دفاع زد يقترب من الأهلي

ترشيحاتنا

الكعبة المشرفة - أرشيفية

قرعة على 5 تأشيرات حج بنقابة الصيادلة

وزير الصحة والسكان

تدشين أول إنتاج أنسولين محلي الصنع.. وزير الصحة يكشف عدد المصابين بالسكر وجرعات العلاج سنويا

جانب من الندوة

"المهندسين المصرية" تضع استراتيجية جديدة للنهوض بالصناعات التعدينية

بالصور

بأقل من 20 جنيها.. 6 وصفات طبيعية فعالة ومجربة لعلاج الكوليسترول

بأقل من 20 جنية.. 6 وصفات طبيعية لعلاج الكوليسترول حلول فعالة ومجربة
بأقل من 20 جنية.. 6 وصفات طبيعية لعلاج الكوليسترول حلول فعالة ومجربة
بأقل من 20 جنية.. 6 وصفات طبيعية لعلاج الكوليسترول حلول فعالة ومجربة

كتبها قبل وفاته.. وصفة هاني الناظر لعلاج تساقط الشعر بـ30 جنيهًا فقط

هاني الناظر
هاني الناظر
هاني الناظر

تعرف على موعد عرض الموسم السادس من مسلسل Better Call Saul

Better Call Saul
Better Call Saul
Better Call Saul

يانيس تيما لاعب كرة السلة عثر عليه ميتًا بعد انفصاله عن زوجته| القصة الكاملة

لاعب كرة السلة اللاتفي يانيس تيما و زوجته السابقة المغنية الأوكرانية الشهيرة آنا سيدوكوفا
لاعب كرة السلة اللاتفي يانيس تيما و زوجته السابقة المغنية الأوكرانية الشهيرة آنا سيدوكوفا
لاعب كرة السلة اللاتفي يانيس تيما و زوجته السابقة المغنية الأوكرانية الشهيرة آنا سيدوكوفا

فيديو

ايمان عبد اللطيف

الشروط وموعد القرعة.. تفاصيل هامة عن حج الجمعيات الأهلية

الفنان نبيل الحلفاوى

وفاة الفنان نبيل الحلفاوي .. تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياته | فيديو

ايمان عبد اللطيف

فرصة لأصحاب المعاشات .. شروط التقديم في شقق الإسكان الجديدة

الفان نبيل الحلفاوى

ادعوا له حالته صعبة .. تفاصيل مرض نبيل الحلفاوي | ماذا قالت عائلته ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي (1)

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مباراة مينيرفا ونبتيون

د. عصام عبد القادر - أستاذ المناهج وطرق التدريس - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: دولة وشعب وقيادة ومؤسسات وطنية

المزيد