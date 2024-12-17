تجميل 19 محول كهرباء بشوارع الأقصر وتحويلها إلى لوحات فنية

تشهد محافظة الاقصر استعدادات مكثفة فى جميع القطاعات تزامنا مع انطلاق الموسم السياحى الجديد.

وشدد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بضرورة الإهتمام بأعمال تطوير ميادين وشوارع المحافظة، مع انطلاق الموسم السياحي الشتوى، وذلك بالتنسيق والتعاون مع جامعة الأقصر برئاسة الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر.

وتابع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر ، إستكمال أعمال تجميل محولات الكهرباء وتحويلها إلى أعمال فنية من خلال الرسومات الزيتية التي تعبر عن جمال الطبيعة والمناظر الفرعونية.

وأوضح الدكتور علي الشرابي أنه فى إطار التعاون المثمر بين محافظة الأقصر وجامعة الأقصر من خلال تحقيق الهوية البصرية وتجميل مدينة الأقصر أمام السائحين، جارى التنسيق بالرسم علي الأكشاك والمحولات الكهربائية بمنطقة حي جنوب، وذلك بطول المسار السياحي، بواسطة أعضاء من هيئة التدريس بكلية الفنون الجميلة بقيادة الدكتور احمد حمزة عميد الكلية وتحت إشراف الدكتور رمضان عبد المعتمد، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة، ومستشار رئيس الجامعة للشئون الثقافية والفنون والتنسيق الحضاري.

وأشار إلى أنه تم الرسم على عدد (19) محول بالمناطق الآتيه :

عدد (4) بمدخل مدرسة الصنايع

عدد( 1) محول و(1) حائظ بمنطقة البحث الجنائي

عدد (1) خلف النيابة الإدارية

عدد (2) مدخل فندق الجولي فيل ناحية منطقة الشيراتون

عدد (1) مدخل الشيراتون

عدد (4) محول بجوار سور شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

عدد (2) محول ملاصق لسور كلية الفنون الجميله

عدد (3) محول بجوار سور المساحة القديم بميدان الابروتيل، وجاري إستكمال الأعمال في مناطق أخرى.

من جانبه أكد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، على أهمية تجميل محولات الكهرباء بالمناطق والمسارات السياحية عن طريق رسومات مناظر طبيعية عليها ومناظر فرعونية تدل على عراقة وأصالة الحضارة المصرية، مشددا على استمرار جهود التجميل والتطوير بجميع قرى ومراكز المحافظة، لإظهار المحافظة بصورة جمالية لائقة.