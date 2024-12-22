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محافظات

أخبار الوادي الجديد|«الزملوط»: اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لتخصصات التعليم المزدوج ونائب المحافظ تتفقد مقر إدارة شئون البيئة

محافظة الوادي الجديد
محافظة الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين
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شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات على مدار اليوم منها:

 محافظ الوادي الجديد: اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لتخصصات التعليم المزدوج
 

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2024/ 2025، لتخصصات التعليم والتدريب المزودج بإداراتي الخارجة والداخلة وفقًا للخريطة الزمنية  للفصل الأول.

وأوضح المحافظ أن تخصصات التعليم والتدريب المزودج (الفصول الفندقية - سكرتارية طبية - ملابس جاهزة) تم تطبيقها هذا العام لأول مرة بالتعليم الفني للمحافظة؛ بهدف تطوير منظومة التعليم الفني وتخريج كوادر فنية مؤهلة لاحتياجات سوق العمل الحر.

وأشار المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة أنه من المقرر انطلاق الامتحانات للتخصصات الثلاثة يوم السبت .

نائب محافظ الوادي الجديد تتفقّد مقر إدارة شئون البيئة بالخارجة 
 

تفقّدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، مقر إدارة شئون البيئة ومكتب وزارة البيئة بالخارجة؛ ترافقها المهندسة منى محمد مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، والأستاذ وليد حمد الله مدير مكتب وزارة البيئة، والأستاذ أحمد سلطان مدير إدارة شئون البيئة.

حيثُ وجّهت بدراسة استغلال المقر الاستغلال الأمثل عقب الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، ودراسة مقترح إنشاء متحف بيولوجي كمشروع استرشادي ومزار سياحي بيئي للمحافظة.

كما وجّهت بتحديث التوصيف البيئي للمحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتسجيل شهادات خفض الانبعاثات الكربونية للتداول في بورصة الكربون وتحقيق عوائد إضافية للمحافظة، خاصةً أن المحافظة تحظى بانبعاثات كربونية قليلة وغير مضرة في ظل ما تنتهجه من ممارسات بيئية آمنة، وما تشهده من توسع في المشروعات الخضراء والمستدامة.

إصابة 18 عاملاً بعد انقلاب سيارة بالفرافرة في الوادي الجديد 
 

أصيب اليوم السبت ١٨ عاملا  في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالكيلو 40 على طريق الفرافرة بالوادي الجديد.


تلقي اللواء محمد حامد مدير أمن الوادي الجديد إخطار باصابة١٨ عامل في حادث سير علي طريق الفرافره .


تم الدفع بسيارات الإسعاف وتم نقل المصابين الي مستشفي الفرافره المركزي.

أسفر الحادث عن إصابة ١٨ عاملا وعاملة  هم:

رانيا السيد محمد حطب 21 سنة لديها اشتباه ما بعد الارتجاج
فاطمة راغب عبد القادر 24 سنة لديها كدمات وسحجات متفرقة
فتحي جابر مسعود 49 سنة لديه اشتباه بكسر في الذراع الأيسر
رانيا محمد لمعان 22 سنة لديها كدمات وسحجات متفرقة بالجسم
رمضان ناصر خلف السيد 18 سنة لديه اشتباه كسر بالذراع الأيسر
حماده السيد عبد الحق 42 سنة لديه اشتباه خلع بالكتف الأيمن
صباح رزق الأشقر 35 سنة لديها اشتباه كسر بالذراع الأيمن
رجب ناصر خلف 15 سنة لديه كدمات وسحجات متفرقة
هشام ناصر خلف 21 سنة لديه كدمات وسحجات متفرقه بالجسم
عبد الله عبد العظيم إسماعيل 21 سنة لديه كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.
إبراهيم مصطفى عبد الرحمن 25 سنة لديه اشتباه كسر بالذراع الأيسر
مصطفى شعبان ماضي 52 سنة لديه كدمات وسحجات متفرقة بالجسم
سومة يوسف غازي 51 سنة لديها اشتباه كسر بالعمود الفقري
سوزان عبد العزيز عوض الله 36 سنة لديها كدمات وسحجات متفرقة بالجسم
حورية مدحت على 36 سنة لديها كدمات وسحجات متفرقة بالجسم
أمينة عبدالحميد المغربي 30 سنة لديها كدمات وسحجات متفرقة بالجسم
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال بالكيلو 40 على طريق الفرافرة باتجاه الوادي الجديد.

انتقلت الأجهزة الأمنية الي محل البلاغ وتبين إصابة 18 عاملا أغلبهم سيدات إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالكيلو 40 بطريق الفرافرة اتجاه الوادي الجديد.
تم تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابه العامه لمباشرة التحقيقات

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