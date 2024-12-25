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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

وكيل صحة الدقهلية يترأس اجتماعاً لبدء ميكنة تراخيص المنشآت الطبية الخاصة

صورة من الحدث
صورة من الحدث
همت الحسينى
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ترأس الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية  ، اجتماعاً مع أعضاء إدارة العلاج الحر  ورؤساء القسم بالإدارات الصحية لمناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة .


وأكد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على تطوير ورفع كفاءة مفتشى العلاج الحر بالمديرية موجهاً بتكثيف المرور والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكيد على الالتزام بالاشتراطات الصحية، ومعايير مكافحة العدوى. 


كما شدد على المتابعة المستمرة  لمؤهلات الممارسين بالمنشآت الخاصة ومدى التزامهم بالتخصصات طبقا لقانون المنشآت الطبية الخاصة، مشيرا إلى ضرورة التعاون والتنسيق مع الإدارات الأخرى عند الحاجة ، لتصويب الأوضاع حفاظاً على سلامة المواطنيين.


واستمع وكيل الوزارة  إلى شرح مفصل حول الاستعدادات فى بدء ميكنة الرخص الطبية والمستجدات فى اشتراطات التراخيص الخاصة فضلاً عن الاجراءات القانونية التى يجرى اتخاها حيال المخالفات المرصودة .
 

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