بدء امتحانات النقل للمواد غير المضافة للمجموع بالوادي الجديد

انطلقت اليوم السبت، بمحافظة الوادي الجديد، امتحانات الترم الأول 2025 لمختلف المراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية بحسب جداول امتحانات نصف العام، وذلك لعددٍ من المواد غير المضافة للمجموع، لينتهي منها التلاميذ قبيل انطلاق امتحانات المواد المضافة للمجموع.

وأكد المهندس سيد عبدالعزيز وكيل تعليم الوادي الجديد، أهمية المتابعة المستمرة لاعمال الامتحانات لضمان تنفيذ القرارات واللوائح الوزارية المنظمة لأعمالها، مشددًا على الإلتزام بمواصفات الورقة الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة لتمكين الطلاب من أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وأوضح وكيل التعليم، أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام للمواد غير المضافة للمجموع بدأت اليوم السبت 4 يناير على مستوى المحافظة.

وشدد وكيل تعليم الوادي الجديد، على متابعة تنفيذ التقييمات المبدئية لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي، بما يحقق أهداف وزارة التربية والتعليم في تطوير العملية التعليمية والإرتقاء بمستوى الطلاب.