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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار البلد

رئيس جمعية مسافرون للسياحة يدعو لتنظيم مسابقة دولية للرسم والنحت بسانت كاترين

رئيس جمعية مسافرون للسياحة
رئيس جمعية مسافرون للسياحة
محمد الاسكندرانى
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قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة و السفر عضو جمعية مستثمري جنوب سيناء إن انظار العالم تتجه إلى مدينة سانت كاترين وتترقب افتتاح مشروع التجلي الاعظم لما تمثله هذه المدينة من قدسية لجميع الديانات السماوية .

و أشار د. عاطف عبد اللطيف في تصريحات له الى أن سانت كاترين تتميز بمقومات ربانية حباها بها الله سبحانه و تعالي دون غيرها  ففيها الجبال و الاودية الرائعة و دير سانت كاترين و الشجرة المعلقة و فيها عاش سيدنا موسى عليه السلام و تجلى فيها الله بنوره و تعد محمية طبيعية رائعة و بها مناظر جمالية لا مثيل لها .

و دعا د. عاطف عبد اللطيف إلى ضرورة تنظيم مسابقة دولية سنوية لفنون الرسم و النحت يتم فيها دعوة رسامي العالم و النحاتين لاخراج إبداعاتهم الفنية من خلال لوحات فنية وجداريات رائعة تعبر عن معالم وجمال مدينة سانت كاترين .

وأشار إلى أنه يمكن دعوة الفنانين الإيطاليين و الفرنسيين و الألمان لتصميم جداريات ضمن خطة تنفيذ مشروع  التجلي الأعظم تعبر عن روح المشروع و الهدف منه .

وأكد على ضرورة استثمار الانتاج الفني للرسامين العالميين في الترويج لمدينة سانت كاترين عالميا من خلال بيع وتسويق هذه اللوحات الفنية بمختلف دول العالم ونشرها هناك لتشكل أفضل دعاية لسانت كاترين بشكل خاص و للسياحة المصرية بشكل عام .

و أوضح عاطف عبد اللطيف أنه حتى تتم هذه المسابقة بشكل سنوي فلابد من التعاون والتكامل بين وزارتي السياحة والآثار ووزارة الثقافة و الخارجية المصرية ممثلة في السفارات بالخارج و الملحق الثقافي بكل دولة.

ودعا إلى الترويج لهذه المسابقة من خلال المحافل الفنية الدولية و البورصات السياحية و الجهات الفنية المختلفة ووسائل السوشيال مديا .

واكد ان هذه المسابقة ستحقق عددا من الاهداف منها الترويج بشكل كبير لمدينة سانت كاترين و تحفيق عوائد مالية تغطي تكاليف المسابقة من الانتاج الفني للمشاركين .

و أشار إلى انه حتى تكتمل اللوحة الفنية لمدينة سانت كاترين لابد من قيام الدولة بعمل أشكال جمالية بداية من مدخل المدينة من الإضاءة على الجبال و موسيقى روحانية تخرج من بين الجبال تعبر عن روح و تاريخ المدينة.

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