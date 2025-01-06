أخبار محافظة المنيا.. كدواني يجري حركة تنقلات لرفع كفاءة الجهاز التنفيذي ورئيس الجامعة يستقبل مفتي الجمهورية

شهدت محافظة المنيا عدة أحداث مهمة على مدار اليوم أصدر اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، حركة تنقلات شملت عدداً من رؤساء المراكز والمدن، بهدف الاستفادة من الكفاءات وتجديد الدماء داخل الجهاز التنفيذي، كما استقبل الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا ، فضيلة الدكتور نظير عياد، مفتى الجمهورية، خلال زيارته للجامعة لمناقشة رسالة دكتوراة بكلية دار العلوم.



محافظ المنيا يُجري حركة تنقلات لرفع كفاءة الجهاز التنفيذي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين



أصدر اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، حركة تنقلات شملت عدداً من رؤساء المراكز والمدن، بهدف الاستفادة من الكفاءات وتجديد الدماء داخل الجهاز التنفيذي، بما يسهم في تحسين أداء الإدارات المحلية، وتحقيق التنمية الشاملة بجميع القطاعات

ورفع كفاءة العمل الإداري، وذلك ضمن استراتيجية المحافظة لتعزيز التواصل الفعال مع المواطنين وحل مشاكلهم على أرض الواقع بسرعة وكفاءة.

وتضمنت الحركة نقل سعيد محمد من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط إلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، ونقل أحمد خلف عبد العزيز من رئيس مركز العدوة إلى رئيس مركز ملوي. كما شملت تكليف هشام علي رجب، نائب رئيس مركز أبوقرقاص، للعمل رئيساً للمركز، وعويس قاسم غرياني، رئيس مركز ملوي، للعمل رئيساً لمركز سمالوط، بالإضافة إلى تكليف رضا مصطفى عبد الرحمن، نائب رئيس مركز ملوي، رئيساً لمركز العدوة.

رئيس جامعة المنيا يستقبل فضيلة مفتي الجمهورية ويشيد بالدور الرائد لدار الافتاء المصرية .

استقبل الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا ، فضيلة الدكتور نظير عياد، مفتى الجمهورية، خلال زيارته للجامعة لمناقشة رسالة دكتوراة بكلية دار العلوم.

وخلال اللقاء، رحب رئيس الجامعة بفضيلة المفتي مقدمًا شرحًا مبسطًا عن الجامعة وما شهدته من تطور ملحوظ في مختلف القطاعات التعليمية والبحثية.

وأشاد رئيس الجامعة بالدور الرائد الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية والتي تعد من أعرق المؤسسات الدينية وتعد في طليعة المؤسسات الإسلامية في جمهورية مصر العربية والعالم العربي حيث تقوم بدورها التاريخي والحضاري من خلال وصل المسلمين المعاصرين بأصول دينهم وتوضيح معالم الإسلام الوسطية على مر العصور .

ومن جانبه، أعرب فضيلة الدكتور نظير عياد مفتى جمهورية مصر العربية، عن سعادته بهذا اللقاء وحفاوة الاستقبال، مؤكداً على دور الجامعة البحثي والتعليمي وخدمة المجتمع، متمنيًا للجامعة وقيادتها كل التوفيق والتقدم .