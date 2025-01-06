قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء ليلة 6 رجب الآن.. يعجل الفرج والرزق
غلق شارع الأهرام القادم من المريوطية اتجاه ميدان الجيزة
خلاف بين إسرائيل وحماس بشأن تفاصيل اتفاق غزة
بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2025
زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة وأوروبا
هل صلاة أربع ركعات بعد العشاء تعدل قيام ليلة القدر؟.. انتبه
الهند.. مقـ.تل طيارين وغواص جوي في تحطم مروحية بولاية جوجارات
مي فاروق ترد على الانتقادات: أنا ست عايزة أفرح.. وولادي أهم حاجة في حياتي
لصد الهجوم الأوكراني.. بوتين يدفع بـ"أقوى جنرالاته" إلى كورسك
إسرائيل تنتهك الهدنة في لبنان.. تفجيرات عند أطراف بلدة الضهيرة الحدودية
وزير الخارجية يبحث مع نظيرته سبل الارتقاء بالعلاقات بين مصر ومالاوي
سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 الآن بالمصنعية الاثنين 6 يناير 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

أخبار محافظة المنيا.. كدواني يجري حركة تنقلات لرفع كفاءة الجهاز التنفيذي ورئيس الجامعة يستقبل مفتي الجمهورية

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
ايمن رياض
×

شهدت محافظة المنيا عدة أحداث مهمة على مدار اليوم أصدر اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، حركة تنقلات شملت عدداً من رؤساء المراكز والمدن، بهدف الاستفادة من الكفاءات وتجديد الدماء داخل الجهاز التنفيذي، كما استقبل الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا ، فضيلة الدكتور نظير عياد، مفتى الجمهورية، خلال زيارته للجامعة لمناقشة رسالة دكتوراة بكلية دار العلوم.


محافظ المنيا يُجري حركة تنقلات لرفع كفاءة الجهاز التنفيذي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين


أصدر اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، حركة تنقلات شملت عدداً من رؤساء المراكز والمدن، بهدف الاستفادة من الكفاءات وتجديد الدماء داخل الجهاز التنفيذي، بما يسهم في تحسين أداء الإدارات المحلية، وتحقيق التنمية الشاملة بجميع القطاعات
ورفع كفاءة العمل الإداري، وذلك ضمن استراتيجية المحافظة لتعزيز التواصل الفعال مع المواطنين وحل مشاكلهم على أرض الواقع بسرعة وكفاءة.

وتضمنت الحركة نقل سعيد محمد من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط إلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، ونقل أحمد خلف عبد العزيز من رئيس مركز العدوة إلى رئيس مركز ملوي. كما شملت تكليف هشام علي رجب، نائب رئيس مركز أبوقرقاص، للعمل رئيساً للمركز، وعويس قاسم غرياني، رئيس مركز ملوي، للعمل رئيساً لمركز سمالوط، بالإضافة إلى تكليف رضا مصطفى عبد الرحمن، نائب رئيس مركز ملوي، رئيساً لمركز العدوة.

رئيس جامعة المنيا يستقبل فضيلة مفتي الجمهورية ويشيد بالدور الرائد لدار الافتاء المصرية .

استقبل الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا ، فضيلة الدكتور نظير عياد، مفتى الجمهورية، خلال زيارته للجامعة لمناقشة رسالة دكتوراة بكلية دار العلوم.

وخلال اللقاء، رحب رئيس الجامعة بفضيلة المفتي مقدمًا شرحًا مبسطًا عن الجامعة وما شهدته من تطور ملحوظ في مختلف القطاعات التعليمية والبحثية.

وأشاد رئيس الجامعة بالدور الرائد الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية والتي تعد من أعرق المؤسسات الدينية وتعد في طليعة المؤسسات الإسلامية في جمهورية مصر العربية والعالم العربي حيث تقوم بدورها التاريخي والحضاري من خلال وصل المسلمين المعاصرين بأصول دينهم وتوضيح معالم الإسلام الوسطية على مر العصور .

ومن جانبه، أعرب فضيلة الدكتور نظير عياد مفتى جمهورية مصر العربية، عن سعادته بهذا اللقاء وحفاوة الاستقبال، مؤكداً على دور الجامعة البحثي والتعليمي وخدمة المجتمع، متمنيًا للجامعة وقيادتها كل التوفيق والتقدم .

المنيا محافظ حركة رئيس جامعة محليات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنكي مصر والاهلي

فوائد فورية| تفاصيل شهادات الادخار المدفوعة مقدما.. وبدء استحقاقات ذات الـ27% في بنكي الأهلي ومصر

الرقم القومي

800 جنيه لـ"الفورية".. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025

منحة الـ 1000 جنية للعمالة غير المنتظمة

من الغد ولمدة 30 يوما| صرف منحة الـ 1000 جنية للعمالة غير المنتظمة في هذه المواقع

بطاقة الرقم القومي

خطوة ضرورية ..الأوراق المطلوبة لتغيير محل الإقامة بالبطاقة

بيرسي تاو

لن يعود لجنوب أفريقيا| بيرسي تاو خارج الأهلي.. وهذا هو ناديه الجديد

زيادة الإيجار القديم .. القيمة الجديدة وموعد التنفيذ - صورة أرشيفية

زيادة الإيجار القديم .. القيمة الجديدة وموعد التنفيذ

طقس

10 درجات.. الأرصاد تكشف عن تحول مفاجئ في الطقس خلال الساعات المقبلة

عقوبة تسجيل المكالمات بدون إذن

احذر.. زر في هاتفك قد يعرضك للحبس أو الغرامة

ترشيحاتنا

وزير التموين

وزير التموين يشارك في احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد في كنيسة قصر الدوبارة

أسعار الذهب

التقرير الأسبوعي لـ آي صاغة: يرصد حركة أسعار الذهب خلال أسبوع

أسواق المال العربية

تباين أسواق المال العربية في مستهل جلسات الأسبوع .. والبورصة المصرية تقود الارتفاعات

بالصور

جميلة عوض تخطف الأنظار في أحدث ظهور| شاهد

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

بفستان قصير .. شاهد إطلالة ليلي علوي في حفل عيد ميلادها

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

رئيس جامعة الزقازيق يستقبل مستشار الهيئة الملكية للعلا لتعزيز التعاون الأكاديمي

رئيس جامعة الزقازيق
رئيس جامعة الزقازيق
رئيس جامعة الزقازيق

وزير الدفاع للبابا تواضروس: مصر ستظل بنسيجها الوطني نموذجا فريدا للشعوب وموطنا للأديان ورمزا للتماسك والتسامح والأخوة

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة خلال لقاء البابا تواضروس
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة خلال لقاء البابا تواضروس
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة خلال لقاء البابا تواضروس

فيديو

ايمان عبد اللطيف

"نورو" فيروس جديد يهدد العالم | ما أعراضه ؟

ايمان عبد اللطيف

احذروا الساعات القادمة .. تحذير عاجل من تحول مفاجئ بالطقس

ايمان عبد اللطيف

هل تبطل صلاة من قرأ حظك اليوم لمدة 40 يوما | اعرف الحقيقة ؟

كريم محسن

لحظات التجلي.. كريم محسن يطرح أحدث كليباته الغنائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إسلام عبد الرؤوف - الأستاذ بجامعتي الأزهر والسلطان قابوس

د. إسلام عبد الرؤوف يكتب: الإعلام والتحولات الجيوسياسية .. من يسيطر على العالم؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: باوكيس وفيليمون

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عيد الميلاد المجيد.. وصلابة الوحدة الوطنية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: خيارات نتانياهو.. أحلاها مُر!!

دكتور/ محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: حتى لا يفوتنا قطار التكنولوجيا !

المزيد