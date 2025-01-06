هيئة عائلات المحتجزين: علينا قبول طلب حماس بوقف الحرب مقابل إطلاق سراح أبنائنا

طالبت هيئة عائلات المحتجزين بإبرام صفقة تبادل لإطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة فورا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقالت هيئة عائلات المحتجزين:" علينا أن نقبل طلب حماس بوقف الحرب مقابل إطلاق سراح المحتجزين".

وأضافت هيئة عائلات المحتجزين:" عدم إبرام صفقة مع حماس يعني أن يبقى أبناؤنا لسنوات في قطاع غزة".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عبرية بأنه جرى سقوط صاروخ يرجع في الغالب للمقاومة الفلسطينية في ردها على العدوان، وذلك على مبنى في سديروت بغلاف غزة نجم عنه أضرار مادية بالموقع.



وذكرت أن الصواريخ أطلقت على سديروت من على بعد مئات الأمتار من موقع للواء ناحل في بيت حانون.

ولفتت إلى إنه جرى رصد إطلاق 3 صواريخ من غزة اعترضت الدفاعات الجوية أحدها بينما سقط الآخران في سديروت.

وحول تطورات الإبادة الجماعية في غزة فذكرت مصادر طبية فلسطينية بإصابة 40 فردًا في قصف مسيرة إسرائيلية مدرسة تؤوي نازحين شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.