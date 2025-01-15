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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الإنتاج الحربي تعلن مستجدات تطوير منظومة تدوير المخلفات لمنتجات صديقة للبيئة

المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي
المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي
كريم الخطيب
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استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، وفد شركتيّ بابيريوس أستراليا وبابيريوس إيجيبت، بهدف متابعة مستجدات التعاون المشترك والذي يهدف إلى تطوير منظومة تدوير المخلفات لمنتجات صديقة للبيئة، جاء ذلك بديوان عام الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار الوزير "محمد صلاح" إلى أن هذا اللقاء يأتي فى ضوء التعاون القائم بين وزارة الإنتاج الحربي وشركة بابيريوس الأسترالية والذي تم في إطاره افتتاح المجمع النموذجى لإنتاج العبوات الكرتونية الصديقة للبيئة من ألياف مخلفات أشجار  الموز داخل أحد المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربى في شهر أكتوبر الماضي، والذي يعد أحد أوجه ما تقوم به الوزارة من الجهود للمشاركة في تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة والتى تهدف إلى التخلص الآمن من المخلفات وتحويلها إلى مخرجات صديقة للبيئة وذات جدوى اقتصادية وهو ما يتم بالفعل في هذا المجمع الصناعي، موضحا أن الطاقة الإنتاجية بالمرحلة الأولى من خط الإنتاج الأتوماتيكى المتكامل لإنتاج العبوات الكرتونية تبلغ (٦٠) مليون عبوة كرتونية سنوياً ويشتمل خط الإنتاج على (٦) خزانات وماكينة مفتتات ومنعمات وفرن تجفيف ومكابس، وتبلغ الطاقة الإستيعابية للمرحلة الأولى (٥٠) ألف طن من مخلفات زراعات الموز.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن التعاون مع "بابيريوس" يأتي في إطار إستراتيجية العمل بالوزارة وشركاتها التابعة والمتمثلة في الحرص على إستخدام التكنولوجيا وكافة النظريات والعلوم الحديثة لاستنباط صناعة وطنية متطورة عالية التنافسية، من خلال إستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتنفيذ مشروعات لصالح القطاع المدني بما يساهم في تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة وإيجاد حلول مبتكرة تساهم في تحسين الحالة المعيشية للمواطنين وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق التعاون مع مختلف الشركات المحلية والعالمية لنقل وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة، وتهدف وزارة الإنتاج الحربي إلى تصنيع مكونات خطوط الإنتاج وتسويقها بالتعاون مع شركة بابيريوس لصالح السوق المحلي والتصدير لدول أفريقيا والمنطقة العربية.

من جانبه أوضح المهندس علاء الجوهرى رئيس مجلس إدارة شركة بابيروس الأسترالية، أن التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي يحقق عائد بيئي واقتصادي هام حيث يساهم المجمع النموذجى لإنتاج العبوات الكرتونية الصديقة للبيئة من ألياف مخلفات أشجار الموز في استبدال (10) آلاف طن من منتجات البلاستيك سنوياً، مشيراً إلى أن الطرق التقليدية التي كان يعتمد عليها المزارعون للتخلص من مخلفات أشجار الموز كانت إما حرقها أو التخلص منها بإلقائها في المصارف والطرقات أو تصنيع سماد صناعي يضر البيئة، مضيفاً أن "بابيريوس" وجدت في مخلفات أشجار الموز كنز كبير حيث تعمل على إعادة تدوير تلك المخلفات وتصنيع العديد من المنتجات مثل اللب الصالح لإنتاج الورق والعبوات الكرتونية وأدوات التغليف والتعبئة إلى جانب إنتاج السماد العضوي والمخصبات.

وأشاد "الجوهري" بدور وزارة الإنتاج الحربي بالمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية التي تعزز جهود التنمية المستدامة بمصر وذلك بالتعاون مع مختلف شركاء التنمية المحليين والعالميين وعلى رأسهم شركات القطاع الخاص، معربا عن سعادته بالتعاون مع "الإنتاج الحربي" نظراً لما تتميز به شركاتها التابعة من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية هائلة وكوادر بشرية متميزة.

الاستفادة من المخلفات

جدير بالذكر أن مصر تقوم بزراعة (١٢٠) ألف فدان من الموز كزراعة مستدامة، ينتــج عنهم (١٢) مليون طن مخلفات سنويا، والتي تنتج حوالي(٨) مليون طن غازات ضارة إذا لم يتم العمل على الاستفادة من تلك المخلفات.

تدوير المخلفات المخلفات منتجات صديقة للبيئة بابيريوس الإنتاج الحربي

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