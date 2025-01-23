طقس اليوم .. بيان مهم من الأرصاد وتحذير من الشبورة في عدة مناطق

حالة الطقس اليوم .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا وفي الصباح الباكر طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء.

الشبورة المائية

ومن المتوقع، بالنسبة للظواهر الجوية، أن تتكون شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوبي الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء على فترات متقطعة، مع نشاط رياح أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوبي البلاد.

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حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة | العظمى | الصغرى

القاهرة 20 12

العاصمة الادارية 21 10

6 اكتوبر 21 10

بنهــــا 20 11

دمنهور 20 12

وادى النطرون 21 11

كفر الشيخ 19 11

المنصورة 19 11

الزقازيق 20 12

شبين الكوم 20 11

طنطا 19 11

دمياط 20 13

بورسعيد 19 15

الإسماعيلية 21 11

السويس 21 11

العريش 20 09

رفح 19 09

رأس سدر 21 10

نخل 19 02

كاترين 14 00

الطور 21 12

طابا 19 08

شرم الشيخ 23 15

الإسكندرية 19 11

العلمين 19 10

مطروح 18 10

السلوم 18 11

سيوة 20 09

رأس غارب 22 14

الغردقة 23 14

سفاجا 24 15

مرسى علم 23 14

شلاتين 26 15

حلايب 23 16

أبو رماد 24 15

رأس حدربة 22 17

الفيوم 20 11

بني سويف 21 10

المنيا 21 09

أسيوط 22 09

سوهاج 23 10

قنا 24 12

الأقصر 25 11

أسوان 25 12

الوادي الجديد 24 11

أبوسمبل 25 12

درجات الحرارة في مكة والمدينة والمدن والعواصم العربية

المدينة | العظمى | الصغرى

مكة 31 19

المدينة 26 13

الرياض 20 10

المنامة 21 16

أبوظبى 25 14

الدوحة 24 16

الكويت 21 10

دمشق 16 03

بيروت 17 12

عمان 14 06

القدس 13 05

غزة 17 12

بغداد 18 09

مسقط 22 17

صنعاء 24 05

الخرطوم 33 20

طرابلس 22 11

تونس 20 10

الجزائر 19 07

الرباط 23 08

نواكشوط 25 14

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

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