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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير 100 محضر تمويني على الأسواق والمخابز في دمياط

حملات تموين
حملات تموين
زينب الزغبي

شنت مديرية التموين  بدمياط حملة مكثفة على الأسواق أسفرت عن تحرير ١٠٠ محضر.

وأشار  مجدى عبد الكريم مدير مديرية التموين إلى أن الحملات التفتيشية على المخابز أسفرت عن تحرير ١١ محضرا.

وجاءت المخالفات مابين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المقررة، وعدم الإعلان عن قائمة التشغيل وأيضًا عدم الالتزام باشتراطات النظافة.

وأضاف أن الحملات التي شنتها مديرية التموين على الاسواق لمتابعة حركة السلع ومدى الالتزام بالأسعار والصلاحيات ، أسفرت أيضًا عن تحرير ٨٧ محضر لمخالفات عدم اعلان عن الأسعار و عدم وجود شهادة صحية ورصد حالات غش تجاري وبيع لحوم مكشوفة  وعدم اعلان عن مخزن ومخالفات تتعلق بالسجل تجاري وبيع سلع بقيمة أعلى من السعر المقرر، وتشغيل عمالة بدون شهادة صحية مخبز سياحي والعمل بدون ترخيص وبدال تمويني وبيع لحوم مكشوفة وغاز وبيع سلع مجهولة المصدر ، وخلال حملات الرقابة على المواد البترولية ،  تم تحرير ٢ محضر  لمخالفات عدم اعلان عن اسعار غاز و سلع مجهوله المصدر بمحطه بنزين

وأكد مدير المديرية أن الحملات الرقابية ، لضبط الاسواق ومستودعات الغاز لضمان توفير اسطوانه البوتاجاز للمواطنين وتشديد الرقابه علي توزيع الحصص والحد من الغش والتأكد من التزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات والموازين المقررة ، مستمرة للتأكد من الالتزام ومحاسبة المخالفين ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.

دمياط محافظ دمياط حملات تموين

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