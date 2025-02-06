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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أطعمة يمكن تناولها على الفطور بجانب البيض لخسارة الوزن .. فما هي ؟

أطعمة على الفطور تزيد الإحساس بالشبع وخسارة الوزن بجانب البيض
أطعمة على الفطور تزيد الإحساس بالشبع وخسارة الوزن بجانب البيض
آية التيجي

يعطي تناول البيض في وجبة الفطور إحساس بالشبع، بالإضافة إلى الفوائد التي تتمتع بها، ويمكن الاستمتاع بفطور لذيذ يساعدكِ على فقدان الوزن بطريقة صحية ومتوازنة بجانب البيض.

أطعمة على الفطور تزيد الإحساس بالشبع وخسارة الوزن بجانب البيض 

وإذا كنتِ ترغبين في خسارة الوزن وتبحثين عن أطعمة صحية يمكن تناولها مع البيض في وجبة الفطور، وفقا لما نشر في موقع “ويب ميد” الطبي، وإليكِ بعض الخيارات الغنية بالبروتين والألياف التي تعزز الشبع وتساعد في فقدان الوزن:

ـ الأفوكادو :

غني بالدهون الصحية والألياف التي تعزز الشبع، ويمكن تناوله شرائح بجانب البيض أو مهروسًا على خبز الحبوب الكاملة.


ـ الخضروات الورقية (مثل السبانخ والجرجير والخس) :

منخفضة السعرات وغنية بالألياف والفيتامينات، ويمكن إضافتها إلى البيض المخفوق أو تحضير سلطة جانبية.


ـ الزبادي اليوناني :

يحتوي على نسبة عالية من البروتين ويعزز الهضم الصحي، ويمكن تناوله مع القليل من المكسرات أو بذور الشيا.


ـ خبز الحبوب الكاملة أو التوست الأسمر :

مصدر جيد للألياف والكربوهيدرات الصحية التي تعطي طاقة مستدامة. لذا تناول شريحة واحدة مع البيض بدلاً من الخبز الأبيض.


ـ الشوفان :

غني بالألياف القابلة للذوبان التي تساعد في تقليل الشهية، ويمكن تحضيره بالماء أو الحليب النباتي وتناوله بجانب البيض.

أطعمة على الفطور تزيد الإحساس بالشبع وخسارة الوزن بجانب البيض 


ـ الفواكه قليلة السكر (مثل التوت والفراولة والكيوي) :

تحتوي على مضادات الأكسدة والألياف التي تدعم فقدان الوزن، ويمكن تناولها مع الزبادي أو كتحلية طبيعية بعد الفطور.


ـ المكسرات أو زبدة الفول السوداني (بكميات معتدلة) :

تمد الجسم بالدهون الصحية والبروتين، مما يساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول، ويمكن تناول ملعقة صغيرة مع التوست الأسمر أو بجانب البيض المسلوق.


ـ الفاصوليا أو الحمص :

مصدر غني بالبروتين النباتي والألياف، ويمكن تحضير طبق صغير من الحمص بجانب البيض لإضافة نكهة مغذية.


ـ الجبن القريش أو الجبن قليل الدسم :

يحتوي على نسبة عالية من البروتين وقليل من السعرات الحرارية، ويمكن تناوله مع البيض والخضروات.


ـ بذور الشيا أو بذور الكتان :

غنية بالألياف وأحماض الأوميغا 3، مما يساعد في تحسين الهضم والشبع، ويمكن إضافتها إلى الزبادي أو رشها فوق البيض.


نصائح إضافية لخسارة الوزن مع الفطور

ـ تناولي وجبة متوازنة تحتوي على البروتين، الألياف، والدهون الصحية.

ـ تجنبي المخبوزات السكرية والمقليات.

ـ اشربي كوبًا من الماء أو الشاي الأخضر قبل الفطور لتعزيز عملية الأيض.

البيض أطعمة فقدان الوزن وجبة الفطور

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