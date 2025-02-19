الإصابة تتسبب في استبعاد محمود جهاد من معسكر الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن استبعاد محمود جهاد لاعب وسط الفريق الأبيض من المعسكر الحالي المقام بالإسماعيلية، استعداداً لمباراة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري بسبب الإصابة التي يعاني منها اللاعب.

وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب إصابته بمزق في العضلة الخلفية.

وتم وضع برنامج تأهيلي وعلاجي خاص للاعب سيقوم بتنفيذه خلال الفترة الحالية لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية المقبلة.

وتوجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مدينة الإسماعيلية لبدء معسكره المغلق استعداداً للقاء الأهلي المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط لقطاع كرة القدم بنادي الزمالك على التواجد في مقر النادي لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل التحرك إلى الإسماعيلية لبدء المعسكر المغلق، وأكد على ثقة الجميع في قدرة الفريق على الفوز بلقاء القمة.

ومن المقرر أن يخوض فريق الزمالك تدريباته على ستاد هيئة قناة السويس الجديد، وسينهي الفريق معسكره بالإسماعيلية مساء الجمعة على أن ينتظم بعدها في معسكر بالقاهرة في نفس اليوم استعداداً للقاء الأهلي.

ويلتقي الزمالك مع نظيره الأهلي في السابعة مساء يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.