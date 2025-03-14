صحية ومشبعة.. قائمة سحور يوم الـ15 من رمضان

مع وصولنا إلى منتصف شهر رمضان المبارك، من المهم التركيز على وجبة السحور لضمان صيام مريح وصحي.

سحور اليوم الخامس عشر من شهر رمضان

وإليك بعض الأفكار لوجبات صحية ومشبعة مناسبة لسحور اليوم الخامس عشر من رمضان، وتشمل :

ـ الشوفان مع اللبن والعسل:

يُعتبر الشوفان مصدرًا غنيًا بالألياف التي تساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة. عند دمجه مع اللبن والعسل، تحصل على وجبة متكاملة تمدك بالطاقة.

ـ سلطة الفواكه مع الزبادي:

تجمع هذه الوجبة بين الفيتامينات والمعادن الموجودة في الفواكه والفوائد الهضمية للزبادي، مما يساعد على ترطيب الجسم وتزويده بالعناصر الغذائية الضرورية.

ـ البيض المسلوق مع الخضروات:

البيض مصدر ممتاز للبروتين، وعند تناوله مع خضروات مثل الطماطم والخيار، تحصل على وجبة متوازنة تساعدك على الشعور بالشبع.

سحور اليوم الخامس عشر من شهر رمضان

ـ الخبز الأسمر مع الحمص:

يُعتبر الخبز الأسمر غنيًا بالألياف، وعند تناوله مع الحمص، تحصل على بروتين نباتي يساعد في توفير الطاقة بشكل تدريجي خلال الصيام.

ـ التمر والمكسرات:

يُعتبر التمر جزءًا لا يتجزأ من صيام رمضان، حيث يمنحك دفعة من الجلوكوز للبقاء نشيطًا خلال اليوم.

سحور اليوم الخامس عشر من شهر رمضان



نصائح إضافية للحصول على سحور صحي

ـ احرص على شرب كميات كافية من الماء خلال فترة السحور لتجنب الجفاف.

ـ تجنب الأطعمة المالحة والمخللات التي قد تزيد من الشعور بالعطش خلال النهار.