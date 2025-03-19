الضرائب تنشر استفسارا حول حساب ضريبة المرتبات والأجور PAY ROLL

نشرت مصلحة الضرائب المصرية تساؤلا حول عمليات حساب ضريبة المرتبات والأجور PAY ROLL، علي المنظومة الإلكترونية الجديدة.

وقالت المصلحة عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حول طبيعة عمل المرتبات يدوياً فى كشوف ثم يتم رفعها على سيستم البنك.

وقدمت المصلحة استفسارا لدي الممولين في كيفية تطبيق نظام الpayroll system فى هذه الحالة على نظام حساب ضريبة الأجور والمرتبات إلكترونيا ؟

قالت المصلحة إن نظام حساب ضريبة الأجور والمرتبات إلكترونيا يتيح ثلاثة طرق لتقديم نموذج الاحتساب الشهري وهي:

عن طريق التكامل مع أنظمة حساب المرتبات بجهات الأعمال إن وجدت.

تنزيل ملف إكسيل وتسجيل بيانات العاملين به وإعادة تحميله علي المنظومة للقيام بعملية الاحتساب.

الإدخال اليدوي لبيانات العاملين على النظام مباشرة للقيام بعملية الاحتساب.

استقبال الاقرارات

وفي وقت سابق قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه يتبقى فقط 16 يومًا وينتهى موسم تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين (الأفراد).

وأضافت “عبد العالم”: “مستمرون في استقبال الإقرارات الضريبية عن عام 2024 حتى 31 مارس الجاري للأشخاص الطبيعيين (الأفراد)، وحتى 30 أبريل المقبل للأشخاص الاعتبارية (الشركات)”.

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وأكدت على توجيهات وزير المالية وحرصه على تقديم التيسيرات اللازمة للممولين ومساعدتهم في الالتزام الطوعي لأداء واجباتهم الضريبية.

وتابعت: “نوفر جميع أوجه الدعم اللازم أثناء تقديم الإقرارات الضريبية، من خلال خطة شاملة تتضمن تنظيم ندوات مجانية يومية لتوعية الممولين والمحاسبين بكيفية تقديم الإقرارات إلكترونيًا، يقدمها محاضرون محترفون لشرح الإجراءات ومساعدة الممولين والإجابة على الاستفسارات، إضافة إلى لجان متواجدة في مختلف النقابات المهنية، ومؤسسات العمل المدني، والغرف التجارية، والاتحادات؛ لتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية، وأيضا الدعم الفني الذي يقدمه «مركز الخدمات الرقمية» بمقر الخزانة العامة بلاظوغلي، لمساعدة الممولين على تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، موضحةً أن المركز مجهز بأحدث الإمكانيات التقنية لخدمة الممولين لتقديم الإقرارات الضريبية، ويشرف عليه فريق متخصص لتقديم المساعدة الفورية”.

ودعت رشا عبد العال جميع الممولين إلى سرعة تقديم إقراراتهم الضريبية في مواعيدها القانونية عبر المنظومة الإلكترونية لمصلحة الضرائب والاستفادة من كافة سبل الدعم الفني المجاني الذي توفره المصلحة.