ليست حساسية موسمية| أسباب احمرار العين في فصل الربيع.. تعرف عليها

عند بدء فصل الربيع يعاني بعض الأفراد من احمرار في العين، وقد يرجع البعض سبب الاحمرار إلى الحساسية الموسمية، ولكن في حقيقة الأمر هناك عدة أسباب مرتبطة باحمرار العين في فصل الربيع وسنرصد خلال السطور التالية أسباب احمرار العين في وفقًا لما نشره موقع (everday health).

احمرار العين في الربيع

يوجد العديد من الأسباب التي تؤدي إلى احمرار العين في فصل الربيع ومنها :

الحساسية الموسمية : عندما يتعرض الفرد إلى الغبار أو حبوب اللقاح فإنه يتعرض للعديد من الأعراض في منطقة العين مثل الدموع المفرطة، وحكة العين، واحمرار شديد في منطقة العين، انتفاخ الجفون.

: عندما يتعرض الفرد إلى الغبار أو حبوب اللقاح فإنه يتعرض للعديد من الأعراض في منطقة العين مثل الدموع المفرطة، وحكة العين، واحمرار شديد في منطقة العين، انتفاخ الجفون. الاجهاد : تتعرض العين إلى العديد من المؤثرات الخارجية والتي تسبب إجهاد العين مثل القراءة واستخدام الهاتف المحمول في إضاءة ضعيفة، والاستخدام المفرط للشاشات المختلفة، مما قد يسبب في تعرض العين للإجهاد والتعب والاحمرار.

: تتعرض العين إلى العديد من المؤثرات الخارجية والتي تسبب إجهاد العين مثل القراءة واستخدام الهاتف المحمول في إضاءة ضعيفة، والاستخدام المفرط للشاشات المختلفة، مما قد يسبب في تعرض العين للإجهاد والتعب والاحمرار. الجفاف : في فصل الربيع تتعرض العين للجفاف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وكثرة نشاط الرياح مما يؤدي إلى تبخر الدموع بسرعة في العين والشعور بالحكة الشديدة والإرهاق والتعب البصري.

: في فصل الربيع تتعرض العين للجفاف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وكثرة نشاط الرياح مما يؤدي إلى تبخر الدموع بسرعة في العين والشعور بالحكة الشديدة والإرهاق والتعب البصري. تغيرات الطقس : قد يؤدي تغيرات الطقس في فصل الربيع إلى وجود بعض الغبار والدخان ونشاط الرياح التي تهيج العين وتسبب الاحمرار.

: قد يؤدي تغيرات الطقس في فصل الربيع إلى وجود بعض الغبار والدخان ونشاط الرياح التي تهيج العين وتسبب الاحمرار. التهابات العين: من الممكن أن يكون احمرار العين ناتج عن عدوى فيروسية أو بكتيرية، وهو ما يصاحبه إفرازات صديدية أو مخاطية مع الشعور بالحرقان والحكة واحمرار شديد في العين.

طرق الوقاية من احمرار العين

يجب على الفرد تجنب وضع يديه على عينيه لمنع انتقال العدوى والجراثيم.

استخدام النظارات الشمسية لحماية العين من أشعة الشمس والغبار والرياح.

استخدام مرطبات العين في حالة التعرض للجفاف.

عدم الإفراط في التعرض للشاشات حتى لا تتعرض العين للإجهاد.

غسل العين بالماء البارد لتقليل تأثير حبوب اللقاح.

علاج احمرار العين