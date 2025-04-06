عمرو أديب لـ زيزو : اقعد في الزمالك علشان تبقى سيد الناس

وجّه الإعلامي عمرو أديب رسالة عاطفية وحماسية إلى نجم نادي الزمالك أحمد سيد زيزو، على خلفية الأنباء المتداولة بشأن توصله لاتفاق مع النادي الأهلي تمهيدًا للانضمام إلى صفوفه.

وخلال برنامجه “الحكاية” المذاع على قناة MBC مصر، عبّر أديب عن تمسكه الكبير ببقاء زيزو داخل القلعة البيضاء.

رسالة عمرو أديب إلى زيزو

قال عمرو أديب في رسالته لزيزو: “متروحش الأهلي علشان تبقى واحد من الناس، اقعد في الزمالك علشان تبقى سيد الناس”.

وأضاف: “متروحش الأهلي علشان متبقاش واقف في الملعب وسط لاعيبة ممكن يضايقوك بكلمة أو عبارة، متروحش الأهلي اللى عنده 5 أو 6 لاعيبة مقعدهم ولا بيلعبهم، اقعد في النادي اللي عارف قيمتك”.

محبة وتقدير جماهير الزمالك لزيزو

وتابع “أديب” حديثه مؤكدًا على الحب الكبير الذي يكنّه جمهور الزمالك لزيزو، قائلاً: “يا زيزو، جنب المصلحة فيه حاجة اسمها تقدير ومحبة، كل الناس بتسألني انتوا ليه ميتين على زيزو؟ أقولهم: وانتوا ليه مش شايفين إن النادي كله بيلف حوالين لاعب واحد؟”.

رسالة مباشرة للنادي الأهلي

ووجّه عمرو أديب رسالة صريحة إلى إدارة الأهلي، قائلاً: “الأولى بالأهلي يحل مشاكله مع اللاعيبة اللي عنده، النادي محتاج فلوس، وأنا متمسك بزيزو لأنه ابن النادي، وانتوا واخدين 3 لاعيبة يعتبروا نص الزمالك”.

رسالة عمرو الجنايني لجماهير الزمالك

من جانبه، خرج عمرو الجنايني، عضو لجنة التخطيط في الزمالك، ليطمئن جماهير الفريق بشأن استمرار زيزو.. وكتب عبر حسابه على فيسبوك: “كله بيفتي وبيألف، اللي معاه عقد أو توقيع أو شيك يورينا، اتهامات باطلة ضد لاعب زملكاوي مُخلص ووالده المحترم”.

واختتم “الجنايني” منشوره برسالة واضحة: “ما تصدقوش الأكاذيب والفتن، نادي الزمالك غني برجاله، لا تقلقوا.. عاش الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر”.



