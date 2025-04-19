إنجاز كبير.. أحمد موسى: صورنا حلقتين في سانت كاترين

أكد الإعلامي أحمد موسى، انه قام بتصوير حلقتين في سانت كاترين وصور حجم الإنجاز بها.

وقال موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هتسمعوا وتعرفوا بلدنا فيها إيه لآلاف السنوات ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" إحنا عندنا ملتقى الأديان الثلاثة في مصر وهم اليهودية والمسيحية والإسلام ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" يوم الثلاثاء والاربعاء المقبلين سيكون هناك حلقتين في غاية الاهمية عن حجم عمل الدولة في مشروعات سانت كاترين في جنوب سيناء ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" إحنا كان معانا محافظ جنوب سيناء وبلدنا بتعمل نهضة كبيرة جدا في سانت كاترين "، مضيفا:" الدولة شغالة ".

