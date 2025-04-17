أخبار التوك شو: أسباب أرتفاع أسعار الذهب .. أحمد موسي: مصر تخدم العالم منذ 155 عامًا

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة، نرصد أبرزها فى التقرير التالى.

نائب وزير المالية: المواطن هو «الحكم» في أداء الموازنة بعد 9 أشهر

أكد الدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية، أن الوزارة حريصة على تقديم حقائق الاداء المالي لتسعة أشهر من الموازنة، والحكم في النهاية يكون للمواطن والرأي العام.

بسبب المداح .. حقيقة خلاف لوسي مع حمادة هلال .. فيديو

أكدت الفنانة لوسي أن علاقتها بالفنان حمادة هلال لم تشهد أي خلاف كما تردد، نافية ما أُشيع عن وجود "تصالح" بينهما خلال العرض المسرحي في مسرح البالون، مشيرة إلى أن علاقتها به قائمة على المحبة والاحترام المتبادل منذ البداية.

رئيس هيئة قناة السويس: نعمل على إضافة خدمات جديدة مثل التموين بالوقود والإنقاذ البحري

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنه تم عقد شراكات مع شركات سعودية وأردنية في مجالي تطهير الموانئ وصناعة السفن.

4780 جنيهًا.. التموين تكشف السبب الحقيقي لارتفاع أسعار الذهب

علّق الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، على ارتفاع أسعار الذهب التي شهدت مستويات غير مسبوقة في تاريخها، كاشفاً أن سعر الأونصة بلغ مؤخرًا 3340 دولارًا، وهو أعلى سعر يسجّله الذهب عالميًا حتى الآن.

بدرة: البورصات الأمريكية تشهد تراجعا كبيرا بسبب التعريفات الجمركية

قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، إن البورصات الأمريكية تشهد تراجعا كبيرا، خلال الفترة الماضية وحتى جلسة اليوم، بسبب التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

بها جواسيس وعناصر إرهابية.. أحمد موسى: ضيوف قناة الحرة لهم مواقف معادية مع مصر

علق الإعلامي أحمد موسى، على غلق قناة “الحرة” وتسريح الموظفين، قائلا “القناة كانت تسعى لاستهداف الشباب العربي والمصري بشكل خاص”.

أحمد موسي: مصر تخدم العالم منذ 155 عامًا عبر قناة السويس |فيديو

قال الإعلامي أحمد موسي، إن ميليشيات الحوثي تبث الرعب للعالم في حركة الملاحة العالمية، موضحًا: "الملاحة عندنا اتأثرت أكتر من إسرائيل، لأنهم كانوا بيهدّدوا السفن اللي رايحة جاية".

بسمة وهبة تستنكر واقعة تعدي سائق أتوبيس على سيدة من ذوي الهمم: أين الضمير والإنسانية؟

استنكرت الإعلامية بسمة وهبة واقعة تعدي لفظي من سائق أتوبيس تابع للنقل العام على سيدة من ذوي الهمم، ووصفت الحادث بأنه "صادم ومؤلم"، مطالبة بعدم التغاضي عنه تحت أي مبرر.

أحمد موسى: المعركة الحالية هي حرب تجارية بامتياز بين الصين وأمريكا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المستهلك العالمي يبحث عن السعر الأرخص في السلع الأساسية، موضحا أن المعركة الحالية هي حرب تجارية بامتياز بين الصين وأمريكا، وليست مسألة تقنية أو صناعية.

الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

عرضت قناة “العربية” تقريرا مفصلا عن حالة الطقس في مصر خلال الساعات القليلة المقبلة، يتضمن بيان هيئة الأرصاد الجوية عن طقس البلاد.