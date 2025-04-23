جيب قصيرة.. بوسي تشعل السوشيال ميديا بظهورها

شاركت المطربة بوسي، متابعيها صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة كاجوال لافتة.

وتألقت بوسي، مرتديه جيب جلد قصيرة باللون الأسود، ونسقت معها توب باللون الجملي مع جاكيت جلد باللون الأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

أما من الناحية الجمالية تعتمد بوسي، في المكياج على وضع لمسات رقيقة من المكياج مع اختيار أحمر الشفاه باللون البني الغامق لإكمال اللوك.

كما اختارت بوسي، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها المميزة.

ونعرض لكم صور بوسي