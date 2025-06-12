مازدا CX90 موديل 2025 سيارة يابانية بتصميم عصري وتكنولوجيا فائقة .

مقدمة عن سيارة مازدا CX90

أبعاد مازدا CX90 موديل 2025

وسائل الأمان بـ مازدا CX90 موديل 2025

محرك مازدا CX90 موديل 2025

تصميم مازدا CX90 موديل 2025 الخارجي

مقصورة مازدا CX90 موديل 2025

تاريخ شركة مازدا في صناعة السيارات

مازدا CX90 موديل 2025

مقدمة عن سيارة مازدا CX90

مازدا CX-90 هي سيارة كروس أوفر رياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم بثلاثة صفوف من المقاعد، وهي أحدث سيارة من مازدا تحل محل مازدا CX-9، وبها نظام سلامة متطور يشتمل على العديد من تقنيات السلامة منها، نظام دعم التعرف على المسافة ونظام التحكم في نزول التلال.

مازدا CX90 موديل 2025

وتتميز سيارة مازدا CX90 موديل 2025 بمقاعد جلد نابا، وبها نظام تهوية للمقاعد الأمامية والصف الثاني، وتخصيص السائق، وتمتلك تصميم داخلي وخارجي أنيق .

أبعاد مازدا CX90 موديل 2025

تأتى سيارة مازدا CX90 موديل 2025 داخل سوق السيارات الإماراتي بطول 5075 مم، وعرض 1994 مم، وارتفاع 1744 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3120 مم .

مازدا CX90 موديل 2025

وسائل الأمان بـ مازدا CX90 موديل 2025

تمتلك سيارة مازدا CX90 موديل 2025 العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الكبح التلقائي مع كشف المشاة والدراجات، ونظام المساعدة في البقاء على المسار، ومراقبة النقاط العمياء، ونظام تثبيت السرعة التكيفي مع خاصية التوقف والانطلاق، وكاميرات 360 درجة لتوفير رؤية شاملة أثناء القيادة، وبها 12 وسادة هوائية لضمان سلامة الركاب.

محرك مازدا CX90 موديل 2025

تستمد سيارة مازدا CX90 موديل 2025 قوتها من محرك سعة 3300 سي سي تيربو، وتنتج قوة 340 حصان، وعزم دوران 500 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات .

مازدا CX90 موديل 2025

بالاضافة إلى ان سيارة مازدا CX90 موديل 2025 بها محرك اخر سعة 2500 سي سي هجين ، وتنت قوة 323 حصان، وعزم دوران 500 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويمكنها قطع مسافة كهربائية تصل إلى 60 كم/ساعة .

تصميم مازدا CX90 موديل 2025 الخارجي

تمتلك سيارة مازدا CX90 موديل 2025 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها على، شبك أمامي كبير الحجم مع لمسات كرومية تعزز من الطابع الفاخر، وبها مصابيح أمامية LED نحيفة بتصميم عصري، وبها إضاءة نهارية مدمجة، وبها عجلات رياضية مقاس 21 بوصة، وخطوط جانبية انسيابية تظهر الديناميكية والقوة، وبها مصابيح LED مع تصميم بسيط وأنيق يعكس هوية مازدا.

مازدا CX90 موديل 2025

مقصورة مازدا CX90 موديل 2025

يوجد بـ سيارة مازدا CX90 موديل 2025 العديد من المميزات من ضمنها، جلود فاخرة مع تطعيمات خشبية ومعدنية، وبها شاشة تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة، وبها نظام Mazda Connect، وبها شاشة رقمية بالكامل مقاس 12.3 بوصة، وتكييف ثلاثي المناطق لضمان راحة جميع الركاب، وبها نظام صوتي من Bose فاخر مكون من 12 سماعة صوت لتجربة صوتية استثنائية.

تاريخ شركة مازدا في صناعة السيارات

مازدا CX90 موديل 2025

تأسست شركة مازدا في عام 1920 في هيروشيما باليابان باسم تويو كورك كوجيو من قبل جوجيرو ماتسودا، وكانت الشركة في بداية الأمر تنتج منتجات الفلين، ثم انتقلت إلى صناعة السيارات في وقت لاحق، وأنتجت أول مركبة لها وهي شاحنة ثلاثية العجلات "مازدا-جو" عام 1931، ومن ثم تغير اسم الشركة إلى مازدا في وقت لاحق، وأصبحت معروفة باسمها الحالي منذ ذلك الحين.