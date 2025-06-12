قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صيغة دعاء صلاة الحاجة الصحيح.. دار الإفتاء توضح الكلمات المستجابة
محامية تكشف مفاجأة في واقعة عريس الشرقية.. زواج غير قانوني
عمرو وردة يكشف كواليس أزماته مع اتحاد الكرة .. اتظلمت كتير
أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوياتها خلال شهرين وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران
واشنطن بوست: حالة تأهب قصوى في أمريكا تحسبًا لهجوم إسرائيلي محتمل على إيران
صيغة الاستغفار الصحيحة لتحقيق الأمنيات.. رددها بعد الفجر وانتظر الفرج
دعاء قبل الفجر.. 9 كلمات تنقلك من ضيق العيش لسعة الرزق
موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر يونيو بالزيادة الجديدة
إيران تحذر أمريكا من عواقب "وخيمة" لأي عمل عسكري ضد طهران
شوبير يكشف عن اقتراب الزمالك من التعاقد مع 4 صفقات
الأهلي يبدأ تدريباته في ميامي.. وفتح المران لوسائل الإعلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مازدا CX90 موديل 2025 سيارة يابانية بتصميم عصري وتكنولوجيا فائقة .

مازدا CX90 موديل 2025 الجديدة
مازدا CX90 موديل 2025 الجديدة
إبراهيم القادري

مقدمة عن سيارة مازدا CX90

أبعاد مازدا CX90 موديل 2025

وسائل الأمان بـ مازدا CX90 موديل 2025

محرك مازدا CX90 موديل 2025

تصميم مازدا CX90 موديل 2025 الخارجي

مقصورة مازدا CX90 موديل 2025

تاريخ شركة مازدا في صناعة السيارات

مازدا CX90 موديل 2025

مقدمة عن سيارة مازدا CX90

مازدا CX-90 هي سيارة كروس أوفر رياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم بثلاثة صفوف من المقاعد، وهي أحدث سيارة من مازدا تحل محل مازدا CX-9، وبها نظام سلامة متطور يشتمل على العديد من تقنيات السلامة منها، نظام دعم التعرف على المسافة ونظام التحكم في نزول التلال.

مازدا CX90 موديل 2025

وتتميز سيارة مازدا CX90 موديل 2025 بمقاعد جلد نابا، وبها نظام تهوية للمقاعد الأمامية والصف الثاني، وتخصيص السائق، وتمتلك تصميم داخلي وخارجي أنيق  .

أبعاد مازدا CX90 موديل 2025

تأتى سيارة مازدا CX90 موديل 2025 داخل سوق السيارات الإماراتي بطول 5075 مم، وعرض 1994 مم، وارتفاع 1744 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3120 مم .

مازدا CX90 موديل 2025

وسائل الأمان بـ مازدا CX90 موديل 2025

تمتلك سيارة مازدا CX90 موديل 2025 العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الكبح التلقائي مع كشف المشاة والدراجات، ونظام المساعدة في البقاء على المسار، ومراقبة النقاط العمياء، ونظام تثبيت السرعة التكيفي مع خاصية التوقف والانطلاق، وكاميرات 360 درجة لتوفير رؤية شاملة أثناء القيادة، وبها 12 وسادة هوائية لضمان سلامة الركاب.

محرك مازدا CX90 موديل 2025

تستمد سيارة مازدا CX90 موديل 2025 قوتها من محرك سعة 3300 سي سي تيربو، وتنتج قوة 340 حصان، وعزم دوران 500 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات .

مازدا CX90 موديل 2025

بالاضافة إلى ان سيارة مازدا CX90 موديل 2025 بها محرك اخر سعة 2500 سي سي هجين ، وتنت قوة 323 حصان، وعزم دوران 500 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويمكنها قطع مسافة كهربائية تصل إلى 60 كم/ساعة .

تصميم مازدا CX90 موديل 2025 الخارجي

تمتلك سيارة مازدا CX90 موديل 2025 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها على، شبك أمامي كبير الحجم مع لمسات كرومية تعزز من الطابع الفاخر، وبها مصابيح أمامية LED نحيفة بتصميم عصري، وبها إضاءة نهارية مدمجة، وبها عجلات رياضية مقاس 21 بوصة، وخطوط جانبية انسيابية تظهر الديناميكية والقوة، وبها مصابيح LED مع تصميم بسيط وأنيق يعكس هوية مازدا.

مازدا CX90 موديل 2025

مقصورة مازدا CX90 موديل 2025

يوجد بـ سيارة مازدا CX90 موديل 2025 العديد من المميزات من ضمنها، جلود فاخرة مع تطعيمات خشبية ومعدنية، وبها شاشة تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة، وبها نظام Mazda Connect، وبها شاشة رقمية بالكامل مقاس 12.3 بوصة، وتكييف ثلاثي المناطق لضمان راحة جميع الركاب، وبها نظام صوتي من Bose فاخر مكون من 12 سماعة صوت لتجربة صوتية استثنائية.

تاريخ شركة مازدا في صناعة السيارات

مازدا CX90 موديل 2025

تأسست شركة مازدا في عام 1920 في هيروشيما باليابان باسم تويو كورك كوجيو  من قبل جوجيرو ماتسودا، وكانت الشركة في بداية الأمر تنتج منتجات الفلين، ثم انتقلت إلى صناعة السيارات في وقت لاحق، وأنتجت أول مركبة لها وهي شاحنة ثلاثية العجلات "مازدا-جو" عام 1931، ومن ثم تغير اسم الشركة إلى مازدا في وقت لاحق، وأصبحت معروفة باسمها الحالي منذ ذلك الحين. 

كروس أوفر رياضية أبعاد مازدا CX90 موديل 2025 وسائل الأمان بـ مازدا CX90 موديل 2025 محرك مازدا CX90 موديل 2025 مقصورة مازدا CX90 موديل 2025 مازدا CX90 موديل 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات .. تفاصيل عاجلة الآن

نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس .. موعدها وتفاصيلها

نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم ورقم الجلوس .. ظهرت بالدرجات

صورة أرشيفية

خمسيني يُنهي حياة أبنائه الثلاثة ويشـ نق نفسه في دار السلام بسوهاج

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي ..درجاتك هنا

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات الجديدة 2025 خطوة بخطوة

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات الجديدة 2025.. خطوة بخطوة

الزمالك

بعد تخلي ممدوح عباس.. 9 صفقات جديدة في الزمالك وتعديل عقود 5 لاعبين

انخفاض درجات الحرارة

كتل هوائية شمالية .. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة

ترشيحاتنا

إلهام شاهين بإطلالة فرعونية مميزة من تصميم سيف العبيدي

فستان خطف الأنظار.. إلهام شاهين بإطلالة فرعونية أنيقة

بالحمالات.. دينا الشربينى تخطف الانظار فى فرح أمينة خليل

بالحمالات.. دينا الشربينى تخطف الأنظار فى فرح أمينة خليل

اكليل الجبل

كيفية استخدام زيت إكليل الجبل لتقوية وإطالة الشعر .. 7 وصفات مختلفة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكلاوى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكلاوى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكلاوى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكلاوى؟

طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت

طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت..
طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت..
طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت..

قبل أن تتناول الموز.. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة

قبل أن تتناول الموز .. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة
قبل أن تتناول الموز .. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة
قبل أن تتناول الموز .. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة

فستان خطف الأنظار.. إلهام شاهين بإطلالة فرعونية أنيقة

إلهام شاهين بإطلالة فرعونية مميزة من تصميم سيف العبيدي
إلهام شاهين بإطلالة فرعونية مميزة من تصميم سيف العبيدي
إلهام شاهين بإطلالة فرعونية مميزة من تصميم سيف العبيدي

فيديو

احتفالات النجوم بأمينة خليل

أمينة خليل تخطف القلوب.. نجوم الفن شاركوها الفرح في يوم الزفاف

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة أنا أنت.. فيديو

ملك زاهر

ادعولي.. ملك زاهر تكشف عن سبب دخولها المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: الجوع والدم

المزيد