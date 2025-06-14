الدائرة للبحث تحصل على ميزتين جديدتين تعززان تجربتك الذكية

أصبحت ميزة "Circle to Search" (الدائرة للبحث) واحدة من أنجح خصائص الذكاء الاصطناعي التي أطلقتها جوجل مؤخراً على هواتف أندرويد، ويرجع هذا النجاح الكبير إلى بساطة الميزة وسهولة استخدامها.

جعلت فكرة أن تقوم فقط برسم دائرة حول أي شيء على الشاشة لمعرفة المزيد عنه من خلال بحث جوجل محببة وسهلة الاستخدام حتى للمستخدمين غير التقنيين.

تحديثات جديدة: التعرف على الأغاني والترجمة الفورية

رغم نجاح الميزة، لم تتوقف جوجل عن تطويرها. وفقاً لتقرير نشره موقع Android Authority بعد تحليل النسخة التجريبية الأخيرة من تطبيق جوجل (الإصدار 16.22.44.sa.arm64 beta)، تعمل الشركة على إضافة ميزتين جديدتين: التعرف على الأغاني والترجمة الفورية للصفحات.

آلية استخدام ميزة "الدائرة للبحث"

لتفعيل "Circle to Search"، يجب استخدام التنقل بالإيماءات على هاتف أندرويد. فقط اضغط مطولاً على شريط التنقل السفلي، ثم ارسم دائرة حول العنصر الذي تريد معرفة المزيد عنه. في حال رغبتك بالتعرف على أغنية في الخلفية، سيظهر شريط بحث من جوجل يتضمن أيقونة نوتة موسيقية داخل دائرة، وأيقونة ترجمة جوجل في دائرة أخرى.

ميزة التعرف على الأغاني

عند الضغط على رمز النوتة الموسيقية، يظهر سجل بالأغاني التي تم التعرف عليها مؤخراً. يمكن للمستخدم مشاهدة غلاف الألبوم، اسم المغني أو الفرقة، وقت تشغيل الأغنية، بالإضافة إلى زر مستطيل الشكل بعنوان "عرض السجل الكامل".

عند الضغط على أي أغنية، يتم فتح صفحة يمكنك من خلالها الاستماع للمقطع ورؤية الكلمات بالنقر على تبويب "Lyrics".

ميزة الترجمة الفورية

بدلاً من الضغط على رمز النوتة، يمكن الضغط على دائرة تحتوي على شعار Google Translate.

عند النقر عليها مرة أخرى، يتم ترجمة الصفحة بالكامل. جدير بالذكر أن هذه الميزة لا تعمل إذا قمت أولاً برسم دائرة حول جزء من الشاشة، ولكنها أداة فعالة للغاية عند التعامل مع مصادر أجنبية أو ترجمة نصوص كاملة مباشرة من الشاشة.

خطوة لتعزيز الانتشار

تضيف جوجل بهذه الميزات الجديدة بُعداً عملياً آخر لميزة "الدائرة للبحث"، ما قد يسهم في زيادة انتشارها بين مستخدمي أندرويد حول العالم.

سواء كنت ترغب في معرفة اسم أغنية أو ترجمة صفحة كاملة بلحظة، يبدو أن "Circle to Search" في طريقها لتصبح أداة أساسية ضمن تجارب الذكاء الاصطناعي اليومية للمستخدم.