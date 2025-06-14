قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الدفاع الإسرائيلي: العاصمة الإيرانية طهران تحترق الآن
تعرّف على التشكيل الرسمي للأهلي أمام إنتر ميامي بكأس العالم للأندية
إيران تتهم العراق وأمريكا بدعم الهجمات الإسرائيلية .. تفاصيل
إعلامي يكشف عن التشكيل الأقرب للأهلي أمام إنتر ميامي في كأس العالم للأندية
اتصال هاتفي بين «بن سلمان» والرئيس الإيراني لبحث التصعيد العسكري ضد إيران
مصرع شخصين وإصابة 14 في قصف إيراني استهدف شمال إسرائيل
قتيلان وإصابات عدة إثر الصواريخ الإيرانية على شمال إسرائيل
الأردن يعلن تشديد الاجراءات الاحترازية ويغلق مجاله الجوي بالكامل
نشرة الفن: وفاة شقيق لطيفة .. جنا عمرو دياب تسجل أحدث أغانيها
دعاء استقبال شهر المحرم.. كلمات مجربة تنفع المسلم
جيش الاحتلال: يُسمح الآن للجمهور بمغادرة المناطق المحصّنة في جميع أنحاء إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الدائرة للبحث تحصل على ميزتين جديدتين تعززان تجربتك الذكية

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
احمد الشريف

أصبحت ميزة "Circle to Search" (الدائرة للبحث) واحدة من أنجح خصائص الذكاء الاصطناعي التي أطلقتها جوجل مؤخراً على هواتف أندرويد، ويرجع هذا النجاح الكبير إلى بساطة الميزة وسهولة استخدامها. 

جعلت فكرة أن تقوم فقط برسم دائرة حول أي شيء على الشاشة لمعرفة المزيد عنه من خلال بحث جوجل محببة وسهلة الاستخدام حتى للمستخدمين غير التقنيين.

تحديثات جديدة: التعرف على الأغاني والترجمة الفورية

رغم نجاح الميزة، لم تتوقف جوجل عن تطويرها. وفقاً لتقرير نشره موقع Android Authority بعد تحليل النسخة التجريبية الأخيرة من تطبيق جوجل (الإصدار 16.22.44.sa.arm64 beta)، تعمل الشركة على إضافة ميزتين جديدتين: التعرف على الأغاني والترجمة الفورية للصفحات.

آلية استخدام ميزة "الدائرة للبحث"

لتفعيل "Circle to Search"، يجب استخدام التنقل بالإيماءات على هاتف أندرويد. فقط اضغط مطولاً على شريط التنقل السفلي، ثم ارسم دائرة حول العنصر الذي تريد معرفة المزيد عنه. في حال رغبتك بالتعرف على أغنية في الخلفية، سيظهر شريط بحث من جوجل يتضمن أيقونة نوتة موسيقية داخل دائرة، وأيقونة ترجمة جوجل في دائرة أخرى.

ميزة التعرف على الأغاني

عند الضغط على رمز النوتة الموسيقية، يظهر سجل بالأغاني التي تم التعرف عليها مؤخراً. يمكن للمستخدم مشاهدة غلاف الألبوم، اسم المغني أو الفرقة، وقت تشغيل الأغنية، بالإضافة إلى زر مستطيل الشكل بعنوان "عرض السجل الكامل". 

عند الضغط على أي أغنية، يتم فتح صفحة يمكنك من خلالها الاستماع للمقطع ورؤية الكلمات بالنقر على تبويب "Lyrics".

ميزة الترجمة الفورية

بدلاً من الضغط على رمز النوتة، يمكن الضغط على دائرة تحتوي على شعار Google Translate. 

عند النقر عليها مرة أخرى، يتم ترجمة الصفحة بالكامل. جدير بالذكر أن هذه الميزة لا تعمل إذا قمت أولاً برسم دائرة حول جزء من الشاشة، ولكنها أداة فعالة للغاية عند التعامل مع مصادر أجنبية أو ترجمة نصوص كاملة مباشرة من الشاشة.

خطوة لتعزيز الانتشار

تضيف جوجل بهذه الميزات الجديدة بُعداً عملياً آخر لميزة "الدائرة للبحث"، ما قد يسهم في زيادة انتشارها بين مستخدمي أندرويد حول العالم. 

سواء كنت ترغب في معرفة اسم أغنية أو ترجمة صفحة كاملة بلحظة، يبدو أن "Circle to Search" في طريقها لتصبح أداة أساسية ضمن تجارب الذكاء الاصطناعي اليومية للمستخدم.

الذكاء الاصطناعي Circle to Search هواتف أندرويد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني برقم الجلوس .. جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية

ظهرت الآن.. رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الجيزة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة .. برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة برقم الجلوس |ترقبوها بعد قليل

موعد صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة

موعد صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة.. اعرف هتقبض كام من هنا

كيم يونج اون

كيم يونج أون يلوّح بدعم عسكري غير مباشر لإيران في مواجهة إسرائيل

15100 جنيه لهؤلاء الموظفين.. هل تُصرف زيادة المرتبات بعد 4 أيام؟

10200 جنيه لهؤلاء الموظفين.. هل تُصرف زيادة المرتبات بعد 4 أيام؟

البصل

مش هيوصل لـ 100 جنيه.. حقيقة ارتفاع أسعار البصل خلال الأيام القادمة

ترشيحاتنا

أرشيفية

إيران تطلق موجة جديدة من الصواريخ الباليستية باتجاه إسرائيل

الرئيس الفرنسي ماكرون

الرئيس الفرنسي يدعو نظيره الإيراني للعودة للتفاوض

المدمرة البريطانية في بحر عُمان

البحرية الإيرانية تجبر مدمرة بريطانية على تغيير مسارها في بحر عمان

بالصور

يمنع الشيخوخة ويعجل التئام الجروح .. اكتشف فوائد الخردل

الخردل
الخردل
الخردل

ماتستسلمش لحلاوته.. اكتشف أضرار الإكثار من البطيخ في الصيف

البطيخ
البطيخ
البطيخ

يضر القلب والشرايين.. عادات يومية تخلصك من ارتفاع الكوليسترول

الكوليسترول
الكوليسترول
الكوليسترول

"المشروب الأخضر السحري".. 10 فوائد مذهلة لكوب الشاي الأخضر يوميًا

فوائد شرب الشاي الأخضر يوميا
فوائد شرب الشاي الأخضر يوميا
فوائد شرب الشاي الأخضر يوميا

فيديو

الهجوم علي ايران

نتنياهو: الأسد الصاعد انطلقت بعد 6 شهور من التخطيط.. وترامب لم يمنع الهجوم على إيران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

خالد عامر

خالد عامر يكتب: التآمر على مصر يستمر

المزيد