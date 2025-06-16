رئيس "دفاع النواب" يوافق على الموازنة العامة للدولة.. ويثمن زيادة مخصصات الأنشطة الصناعية

أعلن النائب اللواء ا.ح أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، موافقته على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2025 - 2026.



وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2025/2026، تزامن توقيت مناقشة الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية مع أحداث وظروف استثنائية وتداعيات الوضع المضطرب في المنطقة وتأثير حرب إيران وإسرائيل وانخفاض عائد قناة السويس، وكل ما تسبب فيه ذلك من تحديات تواجه الاقتصاد المصري





وأشار النائب أحمد العوضي الي أنالحكومة المصرية أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتمويل لمعالجة الفجوة التمويلية لسبعة قطاعات رئيسية، والدولة المصرية مستمرة في التنمية على الرغم من التحديات التي تحيط بها، لتحقيق التنمية المستدامة بأهدافها الرئيسية.

واكد رئيس دفاع النواب، علي أن هناك الكثير من الإيجابيات وزيادة المخصصات المالية لصالح الأنشطة الصناعية والزراعية والصحية والصرف الصحي والمياه لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.