أدوبي تطلق تطبيق Firefly على الهواتف الذكية بنظامي أندرويد و iOS

بعد أن جلبت أدوبي تطبيق Photoshop إلى أجهزة أندرويد الشهر الماضي، أعلنت الشركة الآن عن طرح تطبيق Firefly، أحد أكثر أدواتها الإبداعية شهرة، للهواتف الذكية بنظامي أندرويد وiOS.

تطبيق Adobe Firefly هو مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي التي طورتها أدوبي، وتمكن المستخدمين من إنشاء الصور والفيديوهات والمحتوى الآخر باستخدام الأوامر النصية أو من خلال تعديل الصور الحالية.

بدأ Firefly كتطبيق ويب مستقل وكجزء من حزمة Adobe Creative Cloud، لكنه متاح الآن على الهواتف الذكية مع معظم ميزات النسخة المكتبية.

الميزات المتوفرة في تطبيق Firefly على الهاتف

يقدم التطبيق المحمول الجديد مجموعة من الميزات الإبداعية الرئيسية، من بينها، التعبئة التوليدية (Generative Fill) والتوسيع التوليدي (Generative Expand) وتحويل النص إلى صورة (Text to Image) وتحويل النص إلى فيديو (Text to Video)و تحويل الصورة إلى فيديو (Image to Video).

نماذج الذكاء الاصطناعي المدعومة في Firefly

أبرز ما يميز تجربة Firefly على الهاتف هو إمكانية الاختيار بين استخدام نماذج Firefly الآمنة تجاريًا أو نماذج شركاء أدوبي من شركات مثل Google وOpenAI، حسب احتياج المستخدم في تحويل النصوص إلى صور أو فيديوهات.

وفي هذا السياق، أعلنت أدوبي عن مجموعة جديدة من النماذج ضمن منظومة شركاء Firefly، وتشمل نماذج الصور Flux 1.1 Pro وFlux.1 Kontext من Black Forest Labو Ideogram 3.0 من Ideogram و Imagen3 وImagen 4 من Google ونموذج توليد الصور من OpenAIو Gen-4 Image من Runway

ام نماذج الفيديو Veo 2 وVeo 3 من Google، و Ray2 من Luma AI و مولد النص إلى فيديو من Pika

جميع هذه النماذج تتوفر جنبًا إلى جنب مع نماذج Firefly الخاصة بأدوبي، والتي تمتاز بأنها آمنة تجاريًا وتحترم حقوق الملكية الفكرية.

مزامنة تلقائية مع حساب Creative Cloud

أعلنت أدوبي أيضًا أن كل ما يتم إنشاؤه عبر تطبيق Firefly على الهاتف سيتم مزامنته تلقائيًا مع حساب Creative Cloud الخاص بالمستخدم، ما يتيح له بدء مشروعه على الهاتف ومتابعته لاحقًا على سطح المكتب أو العكس، بسهولة وسلاسة.